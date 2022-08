Kia EV9: derniers réglages pour le nouveau grand crossover électrique coréen

Kia a révélé les détails du dernier programme d’essais intensifs entrepris par le Kia EV9 avant ses débuts mondiaux en 2023.

Le crossover Kia EV9 entièrement électrique deviendra le modèle phare de la marque et bousculera sans doute le segment des grands SUV électriques. Il proposera sept places dans un confort promis très élevé. Sans surprise, il reprendra les moteurs et les capacités de recharge de l’actuelle EV6. L’engin est actuellement mis sur le grill dans une phase d’essais finaux à Namyang en Corée. Malgré le camouflage qui tente encore de brouiller les repères, l’engin semble assez fidèle aux lignes et proportions carrées du concept dévoilé au Salon de Los Angeles en 2021. Outre les chapitres classiques liés aux performances, à l’autonomie et à la recharge, l’EV9 y-est soumis à de sérieux exercices en terrain accidenté, pataugeage en eau profonde et autres joyeusetés de l’environnement 4×4. Pour peaufiner son confort, les fameuses portions de pavés belges restent une phase cruciale du développement. L’EV9 a également été soumis à une panoplie d’essais dans différents endroits du monde.

50.000 euros ?

Le Kia EV9 est développé sur la plateforme modulaire mondiale électrique (E-GMP) et est prévu pour être officiellement présenté au premier trimestre de 2023 et vendu, en entrée de gamme, aux alentours des 50.000 euros. Si son gabarit semble très américain, la marque le commercialisera aussi en Europe. Les responsables de la marque espèrent surfer sur le succès de l’EV6, déjà bien présente sur nos routes. La Kia EV6 a reçu de nombreux éloges de la critique, notamment le titre très prestigieux de Voiture européenne de l’année 2022.