Il faudra s’armer de patience pour acheter une Ferrari

Ferrari ressort d’une année 2021 record et a entamé 2022 pied au plancher. La plupart des modèles ont été écoulés et une bonne partie du carnet de commandes de l’année est déjà remplie, a fait savoir le directeur Benedetto Vigna à l’occasion de la publication des résultats trimestriels de la marque au cheval cabré.

Les ventes de Ferrari ont augmenté sur les trois premiers mois de l’année, ainsi que les bénéfices de l’entreprise.

En 2021, 11.155 Ferrari avaient été livrées, en hausse de 22,3% sur 2020 mais aussi de 10,1% par rapport à 2019. « Bien que 2022 soit marquée par plusieurs incertitudes géopolitiques, je reste optimiste quant aux prévisions de notre entreprise », commente M. Vigna.

Les résultats du premier trimestre sont conformes à ces prévisions. L’entreprise italienne a écoulé 3.200 voitures, une hausse de 17% sur base annuelle. Le bénéfice net a augmenté de 16%, à 239 millions d’euros. Les modèles les plus prisés étaient la Ferrari Roma et la gamme SF90. Un véhicule vendu sur six environ était doté d’une motorisation hybride.