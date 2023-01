Hyundai révèle le nouveau Kona

Le constructeur coréen Hyundai vient de lever le voile sur son nouveau SUV Kona, ou plutôt ses nouveaux Kona puisqu’ils sont au nombre de trois, avec un modèle électrique, une version hybride et encore, mais oui, un modèle à motorisation thermique classique.

Hyundai a rendu publiques quelques photos de ce nouveau Kona mais n’a diffusé que peu d’informations techniques à son propos, ceci parce que la commercialisation de ce SUV n’aura pas lieu chez nous dans l’immédiat, ce qui explique du reste son absence au Salon de Bruxelles.

Ce que l’on sait à l’heure actuelle, c’est que c’est le Kona électrique qui a été développé en premier. Ce n’est qu’après coup que le constructeur s’est attelé au développement des versions hybride (HEV) et à moteur essence conventionnel (ICE). Le véhicule mesure 4,35 m de long et repose sur un empattement accru de 6 cm par rapport à la première génération, ce qui devrait se traduire, en bonne logique, par une meilleure habitabilité, surtout à l’arrière. Dans l’habitacle, il va sans dire que l’écran de l’infodivertissement de 12,3″ occupe une place de choix, tandis que le levier de vitesses a quitté la console centrale pour émigrer vers la colonne de direction. Ces trois Kona possèdent donc la même carrosserie, mais agrémentée d’éléments de finition et décoratifs différents, selon leur type de motorisation. Le Kona électrique se distingue par exemple avec des bandeaux de LED pixellisés à l’avant et à l’arrière…

Pour en savoir plus sur les caractéristiques techniques de ces nouveaux SUV Hyundai ainsi que sur leurs tarifs belges, il faudra s’armer de patience puisque l’importateur belge n’a encore communiqué aucune date…