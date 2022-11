Hyundai collabore avec Giugiaro

Hyundai Motor Company vient d’annoncer qu’elle allait travailler avec le cabinet de design italien GFG Style, et notamment avec ses fondateurs père et fils, Giorgetto et Fabrizio Giugiaro, pour reconstruire la Pony Coupé Concept de 1974 que le jeune Giorgetto avait créée pour les débuts de Hyundai au Salon de l’automobile de Turin en 1974.

Hyundai Motor a rendu public ce projet lors d’une conférence sur le design à Séoul, à laquelle ont participé Giorgetto et Fabrizio Giugiaro, ainsi que notre compatriote Luc Donckerwolke, directeur de la création de Hyundai Motor Group, et SangYup Lee, vice-président exécutif et directeur du Global Design Center de Hyundai Motor. « La Pony Coupe Concept a été l’une de ces rares créations qui ont influencé le design non pas d’un seul mais de plusieurs véhicules de production et de concept, y compris notre Ioniq 5 et notre N Vision 74 « , a déclaré le vice-président exécutif de Hyundai Motor, SangYup Lee. « Comme le concept-car original n’existe plus, nous avons demandé à Giorgetto Giugiaro de le reconstruire en s’inspirant de notre philosophie du design, « Shaping the future with legacy ». »

En 1974, alors que Hyundai Motor en était encore à ses débuts dans la production de véhicules, les dirigeants de la société ont contacté Giorgetto Giugiaro pour lui proposer de travailler à la conception du premier modèle indépendant de Hyundai et de la première voiture produite en série en Corée. A l’époque, la Corée ne disposait d’aucune capacité de conception et de style de véhicules. Hyundai Motor a donc chargé Giugiaro de concevoir, de réaliser des plans et de construire cinq prototypes, dont un coupé. Au cours du processus de conception et de prototypage, Hyundai a décidé de présenter la Pony et la Pony Coupe au salon de l’automobile de Turin afin de promouvoir les débuts de la marque sur le marché mondial.

Avec son nez en forme de coin, ses phares circulaires et ses lignes géométriques, la Pony Coupé était destinée aux marchés nord-américain et européen, mais le projet s’est arrêté en 1981, juste avant la production en série, dans un contexte économique mondial défavorable. Si le concept n’a été à l’époque qu’un rêve inachevé, son esprit a contribué à donner un coup de fouet à l’industrie automobile coréenne en influençant directement les premiers modèles de production indépendants de Hyundai sous le nom Pony, qui ont été commercialisés dans le monde entier de 1975 à 1990. Le concept a également été une grande source d’inspiration pour le travail de Giugiaro sur la DeLorean DMC 12 qui a fait ses débuts en 1983 et a été utilisée dans les films « Back to the Future » (1985-90).