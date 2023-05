Honda présente un trio de SUV très ambitieux

Cela bouge chez Honda ! Le constructeur japonais vient de dévoiler trois nouveautés qui arriveront concrètement dès 2024 en concessions : l’inédit ZR-V, la sixième génération du CR-V et un inédit SUV 100% éléectrique provisoirement appelé e:Ny1. Présentations.

Honda ZR-V

Entre le HR-V et le CR-V, Honda intercale l’inédit ZR-V, un crossover aux faux-airs de coupé qui cible directement une clientèle plus jeune (d’âge et/ou d’esprit). Son look assez audacieux pourrait effectivement plaire à ceux qui trouvent l’actuel HR-V un peu fade… Long de 4,57m, il utilise bien sûr les moteurs de la Civic et du futur nouveau CR-V. Le châssis rigide et léger spécifique à ce modèle exploite les concepts déjà mis en œuvre sur les plateformes Civic et CR-V et a été conçu pour offrir les caractéristiques de conduite et les hauts niveaux. Le ZR-V est attendu déjà pour la fin de cette année. Les premiers essais sont organisés courant juin, nous vous tenons au courant pour les détails.

Honda CR-V

Appellation connue, le SUV familial CR-V passe à la sixième génération. Pas de grosse révolution esthétique dans ses proportions, mais un look très nettement modernisé et épuré. Il gagne quelques centimètres pour passer à 4,70 m et profite même de 40 mm en plus au niveau de l’empattement, au profit des passagers de la banquette. Sous son capot, Honda mise sur la chaîne cinématique inaugurée par la dernière Civic, un moteur hybride intégral (e:HEV) original et vanté pour sa frugalité. A côté de cela, un nouveau hybride rechargeable(e:PHEV) renforce l’offre et annonce une autonomie 100% électrique de 82 km. Dans les deux cas le moteur thermique est le 2 litres à injection directe et cycle Atkinson, et la puissance combinée atteint 184 ch.

Honda e:Ny1

Derrière cette appellation très technico-technique, on reconnaît évidemment la version électrique du HR-V et donc une première proposition 100% électrique de la marque dans le segment des SUV, après une première tentative « zéro émission » dans celui des citadine (avec la sympathique Honda e). Le e:Ny1 a été conçu pour répondre à la demande grandissante des clients pour un SUV de segment B entièrement électrique. Jouissant d’une nouvelle plate-forme, l’engin dispose d’un moteur de 204 ch et 310 Nm associé à une batterie lithium-ion promettant une autonomie WLTP de 412 km. Les capacités de recharge rapide en CC atteindraient de 10 à 80 % en 45 minutes. Sans doute le modèle qui va aussi permettre à Honda de percer dans le segment des voitures de société, vu le nouveau contexte fiscal qui les attend.