Volvo s’associe à Epic Games, acteur mondial dans le domaine du gaming (jeux ‘vidéo’, comme disent les « anciens ») pour intégrer la visualisation photoréaliste aux écrans de bord de ses nouvelles générations de voitures.

Epic Games, l’éditeur du jeu mondialement connu Fortnite, pour ne citer qu’un exemple, développe également Unreal Engine, largement considéré comme l’outil de création 3D en temps réel le plus avancé utilisé dans diverses industries. Ce moteur sera désormais utilisé par Volvo Cars pour développer des interfaces numériques à l’intérieur de ses voitures et fournir des rendus graphiques en temps réel. Volvo Cars devient ainsi le premier constructeur automobile européen à utiliser ce moteur Unreal.



La puissance des puces intégrées aux dispositifs d’infodivertissement assurera, de plus en plus, une finition haut de gamme aux écrans de bord.

La marque se concentrera dans un premier temps sur le module d’information du conducteur (le tableau de bord). Les ingénieurs en charge du projet promettent d’ores et déjà un niveau de graphisme impressionnant et de très haute qualité qui agrémentera la conduite. Des rendus beaucoup plus nets, des couleurs plus riches et de toutes nouvelles animations 3D. Pour atteindre le niveau escompté, le moteur Unreal Engine est associé à une puce Snapdragon.

La cartographie d’un tel système dévoilera un niveau de précision et d’efficacité visuelle jusqu’ici inconnus à bord d’une automobile. La première Volvo à utiliser cette technologie sera présentée dans le courant de cette année. Volvo Cars a pour ambition de développer la moitié des logiciels de ses voitures en interne d’ici 2025 et recrute donc massivement dans le domaine du développement de logiciels et de codage.