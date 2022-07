Ford décide de vendre son Bronco en Europe

Déjà commercialisé aux USA, le Ford Bronco, pur produit « made in USA » de la marque, va traverser l’Atlantique (officiellement) pour venir jouer les trouble-fêtes sur nos marchés en quantité limité, ce qui ne fera qu’accentuer son originalité.

Le nouveau Ford Bronco n’est pas un SUV conventionnel tant il reste, avant tout, un authentique 4×4, capable de franchir des obstacles bien plus compliqués qu’une simple bordure de trottoir… Pour le situer, son concurrent direct est un autre Américain, le Jeep Wrangler. Dans ses formes et son style, la nouvelle génération apparue en 2020 s’inspire directement du modèle original de 1966 et sa conception n’a rien à envier à la solidité des pick-up de la marque, comme le mythique F-150. L’engin est également enrobé d’un esprit plus sportif, mais dans un style plutôt « Mustang », une autre Ford de caractère. Moderne, le nouveau Bronco dispose des technologies dernier cri, à l’exemple du dispositif Trail Control, qui le rend apte aux aventures hors des routes asphaltées. Le Bronco comprend plusieurs éléments amovibles (toit, portières) qui permettent à la fois de le personnaliser et d’améliorer ses capacités tout-terrain.

SUV quand même

Cependant, si le Bronco a été conçu pour affronter les situations les plus difficiles, il ne sacrifie par le confort et les aspects pratiques, comme un SUV moderne. Sa suspension moderne lui permet de rouler à des vitesses autoroutières dans la plus grande sérénité et efficacité. Son châssis gère avec autant de facilité les réseaux secondaires sinueux. Son combiné d’instruments TFT 8’’ est associé à un écran tactile central de 12’’ doté du système d’infodivertissement SYNC 4 de dernière génération. Sa commercialisation en Europe devrait débuter en 2023 et il sera, comme précisé, proposé en nombre strictement limité en Europe, sans que Ford précise le quota, le moteur et encore moins les pays concernés. On croise les doigts pour la Belgique… sachant qu’il est déjà possible d’en acquérir un depuis plusieurs mois auprès de spécialistes de l’importation de voiture américaines.