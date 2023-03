Ferrari Roma Spider : toile de maître

Déclinaison attendue du coupé Roma apparu en 2020, la nouvelle Roma Spider se veut la Ferrari à l’ambiance Dolce Vita la plus marquée, rappelant le charme désinvolte des bolides découvrables italiens des années 60.

Si la Roma Spider était attendue par les fans (et clients) de Maranello, il ne s’agit pas moins d’un événement marquant dans la gamme : le retour d’un vrai cabriolet à moteur avant et à toit souple, ce qui n’était plus arrivé depuis la fin des années 60 avec le modèle 365 GTS4, mieux connu sous le nom Daytona. Car contrairement à l’actuelle Portofino M (le coupé-cabriolet également à moteur V8) qu’elle remplace au catalogue, les ingénieurs ont équipé la Roma spider d’un toit en tissu, un « détail » que les puristes apprécieront.

Quatre places, en théorie. Dans la pratique, les deux places arrière sont à peine accessibles à des personnes de petite taille, ou pour un très court trajet.

13,5 secondes

En tout cas la découpe du toit ne fait rien perdre en charme à la Roma qui, au contraire, révèle plus encore son style de GT sexy, tout en courbes. Un retour logique à un style plus voluptueux car Ferrari a marqué l’histoire de l’automobile de sublimes cabriolets. Ces dernières années, la gamme de Maranello ne comportait plus que des bolides à l’agressivité sportive très marquée, qu’il s’agisse des modèles V8 ou V12, dans l’esprit hyper-compétitif de la Formule 1. Avec les Roma, Ferrari veut revenir à plus de sobriété (très relative) et d’art de rouler, s’adressant notamment aux habitants (fortunés) des bords de littoraux et lacs ensoleillés. Cette capote en toile se déploie électriquement en 13,5 s, une opération qui peut s’effectuer en roulant, à une vitesse de 60 km/h maximum. Les ingénieurs ont développé un nouveau déflecteur qui, lorsque l’on conduit cheveux au vent, préserve la quiétude dans l’habitacle en empêchant les remous de gifler les visages des occupants. Ces derniers peuvent en théorie être 4 à bord, mais en pratique les places arrière serviront en cas de secours et/ou trajets courts à des enfants ou adultes très souples…

Pour les puristes, un vrai cabriolet possède une capote en toile…

Belle et très rapide

Voiture plus classe et douce, certes, mais mécaniquement rien ne change par rapport au coupé, la Spider conserve le V8 biturbo de 3,9 litres et 620 ch, de quoi prétendre à des performances très élevées (320 km/h en vitesse de pointe). Le constructeur n’a pas encore précisé le prix de la Roma Spider, mais celui-ci sera inévitablement plus élevé que celui du Coupé (environ 200.000€). Les concurrentes de la Roma Spider sont les Aston Martin DB11 Volante, Bentley Continental GT ou encore BMW M8 Cabriolet.