Factcheck : oui, recharger sa voiture électrique sur une borne publique coûte 2 fois plus cher que de la recharger à domicile

Selon Test-Achats, recharger sa voiture sur une borne publique coûte deux fois plus cher que de la recharger chez soi. Alors que la voiture thermique est amenée à disparaitre, Le Vif a voulu savoir pourquoi recharger son modèle électrique sur une borne publique est si cher actuellement.

Elle est programmée pour 2035. Dans 12 ans, il ne sera plus possible d’acheter une voiture thermique (véhicule à essence ou diesel) sur le territoire de l’Union européenne. Dans les stations-service, les bornes de recharge électrique sont amenées à remplacer les pompes à essence et diesel. Et pourtant, recharger sa voiture électrique n’est pas toujours facile. En Belgique, et particulièrement au sud du pays, les bornes de recharge manquent cruellement.

Selon Test-Achats, ces bornes publiques sont deux fois plus chères que la recharge à domicile. « Cela dépend du contrat d’énergie sur lequel on se base pour faire le calcul, cadre Olivier Duquesne, journaliste au Moniteur Automobile. Mais oui, globalement, recharger son véhicule électrique sur une borne publique peut être plus cher pour un ménage que de le faire à la maison. » Le spécialiste auto fait la différence entre les bornes publique dites ‘lentes’ et les bornes publiques dites ‘rapides’. Les premières sont davantage présentes en ville, tandis que les secondes se trouvent surtout sur les stations d’autoroute. « Recharger sur une borne lente coûte en moyenne 2 fois plus, mais le faire sur une borne rapide c’est 3 fois plus ! ».

Les autoroutes manquent de bornes de recharge électrique

Comme il n’y a pas assez de bornes de recharge publiques, elles coûtent plus cher. Les entreprises qui les fabriquent sont privées, et doivent donc en produire un certain nombre avant d’être rentables, et de pouvoir diminuer leur coût par la suite. Ce qui devrait bientôt arriver, selon Olivier Duquesne. « Les espaces de recharge sont de plus en plus remplis, ce qui veut dire que la demande augmente. Il faut savoir qu’installer une borne de recharge rapide représente un investissement lourd. Il faut adapter le réseau électrique et installer des câbles supplémentaires. Ce n’est pas tout d’acheter une borne, il faut ensuite l’entretenir, la réparer en cas de vandalisme… En prenant tout cela en compte, on comprend mieux pourquoi le consommateur paie cher à l’arrivée pour recharger sa voiture électrique. »

La voiture électrique, plus chère à l’usage ?

Sur son site, Test-Achats écrit qu’ « à l’usage, votre nouvelle voiture électrique coûte plus cher que votre ancien véhicule thermique ». Olivier Duquesne tient à nuancer : ce serait vrai pour les longs trajets, où il faut s’arrêter pour recharger le véhicule sur l’autoroute, mais moins si l’on peut recharger sa voiture électrique à domicile. Prenons deux situations. La première : le propriétaire de la voiture recharge son véhicule sur l’autoroute, en utilisant une borne rapide. « Sur autoroute, une voiture électrique consomme entre 20 et 25 kWh aux 100 km. Cela correspond à un coût de 16€ pour notre conducteur ». Deuxième situation : ce même conducteur recharge son véhicule à la maison. « Ce sera bien plus avantageux, note le spécialiste. Le conducteur ne paiera plus 16€ mais 8€ pour parcourir les 100km ». Soit deux fois moins, ce qui confirme les chiffres de Test-Achats. Si le conducteur a installé des panneaux solaires chez lui, il ne paiera plus que 4€ pour parcourir cette même distance avec son véhicule électrique.

Recharger à domicile, la meilleure option sur le long terme

Si l’investissement de base est plus conséquent, recharger son véhicule électrique à domicile serait la meilleure option à long terme. Test-Achats indique qu’installer une borne chez soi coûte de 600€ à 2000€ HTVA. Olivier Duquesne avance, lui, la somme de 3000€ grosso modo. « Evidemment, une personne qui roule 5000km/an amortira moins le coût de sa borne qu’une personne qui roule 20.000km/an avec son électrique ». Et puis, recharger sa batterie électrique pendant la nuit (tarif heures creuses entre 22h et 7h) permet aussi d’économiser du temps. Toujours selon l’association de défense des consommateurs, récupérer 100km d’autonomie prend entre 15 à 30 minutes en moyenne. « Imaginez que vous partez en vacances, personne n’a envie d’attendre plusieurs heures pour que la batterie soit entièrement chargée », lâche Olivier Duquesne.

Baisser le prix des bornes rapides ? « Une question de volonté politique »

Selon le journaliste automobile, l’Etat ne régule pas assez le secteur pour le moment. « C’est une question de volonté politique. Au Royaume-Uni, les bornes de recharge sont équipées de terminaux bancaires, ce qui n’est pas encore le cas chez nous ». En Belgique, il faut une carte, sorte de ‘badge’ pour pouvoir recharger son véhicule sur une borne rapide. Elle peut être standard, ou spécifique à un opérateur (Total, Shell…). Dans le deuxième cas, il s’agit d’un abonnement au service de recharge. « Si vous avez une carte Total, soulève Olivier Duquesne, vous payez le prix ‘normal’ si vous rechargez chez Total. Par contre, si vous rechargez votre véhicule chez Shell, vous payez des commissions supplémentaires, qui parfois atteignent 10% du prix total de la recharge ». La situation n’est pas la même que quand vous faites le plein à la pompe. « Si vous décidez de mettre 20€ dans votre plein d’essence, libre à vous de le faire. Pour une voiture électrique, le paiement se fait par facture. Et avec le rajout des commissions, on ne sait jamais vraiment ce qu’on paie lorsqu’on charge à une borne rapide… ».

En résumé, partir en vacances vous coûtera plus cher en terme de carburant avec une voiture électrique. Sauf si vous la rechargez à domicile. Mais même dans ce cas-là, la rigueur est de mise. Une fois l’autonomie de la voiture épuisée, il ne faudrait pas que vous tombiez sur une station-service qui ne possède pas de borne de recharge rapide.