Ducati Panigale V4 World Champion Replica: déjà sold out!

Les séries limitées et numérotées Panigale V4 Bagnaia 2022 World Champion Replica et Panigale V4 Bautista 2022 World Champion Replica seront produites à 260 exemplaires chacune. Toutes les motos, qui sont appelées à devenir des collectors, ont trouvé preneur en un rien de temps.

En quelques heures seulement, toutes les motos de la série numérotée et limitée de 260+260 exemplaires de la Panigale V4 Bagnaia 2022 World Champion Replica et de la Panigale V4 Bautista 2022 World Champion Replica ont été attribuées, après avoir été dévoilées le jour de « Campioni in Piazza2 », l’événement par lequel Ducati a célébré son double succès historique en MotoGP et WSBK avec ses fans.

Les motos ont été présentées par Claudio Domenicali, CEO de Ducati, lors d’une conférence de presse avec Pecco Bagnaia et Álvaro Bautista, et ont connu un succès immédiat, de nombreux Ducatistes souhaitant enrichir leur collection avec les deux Panigale V4 2022 World Champion Replica. Il n’a fallu que quelques jours pour que tous les exemplaires disponibles de la série limitée soient vendus.

Les deux séries spéciales, basées sur la Panigale V4 S, reprennent les livrées des motos de Pecco Bagnaia #63 et Álvaro Bautista #19. Chaque modèle de la série sera dédicacé en original sur le réservoir par le pilote, et la signature sera ensuite protégée par une couche de vernis transparent. Les deux motos sont produites dans une série limitée de 260 exemplaires numérotés, en référence à l’année de naissance de Ducati, 1926.

La Panigale V4 2022 World Champion Replica est proposée en configuration monoplace uniquement, enrichie par le nom du modèle, la numérotation du modèle et ce même numéro gravés au laser sur le té de fourche supérieur. L’équipement comporte des composants tels que l’embrayage à sec, le silencieux Akrapovic homologué, les étriers Brembo Stylema R avec pompe MCS, les repose-pieds réglables Rizoma et la bulle racing. Plusieurs éléments en fibre de carbone sont présents: le bouclier thermique des collecteurs d’échappement, le couvercle d’alternateur, les garde-boue avant et arrière, les collecteurs de frein, le protection du monobras oscillant. La série dédiée à Álvaro Bautista #19 présente un réservoir en aluminium brossé, comme sur les versions plus sophistiquées de la Panigale V4.