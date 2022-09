Ducati enrichit la gamme Monster d’une version SP

La « SP » représente le haut de gamme du Ducati Monster et est conçue pour maximiser le plaisir en conduite sportive et le style de la moto, grâce à sa livrée inspirée du MotoGP.

Présentée en 2021, la Monster actuelle incarne toute l’essence de Ducati dans la forme la plus compacte, essentielle et légère possible. La recette est celle d’origine de 1993 : un moteur sportif, mais parfait pour la route, associé à un cadre dérivé de la Superbike.

Le cœur de cette machine est le moteur Testastretta 11°, un twin à 4 soupapes par cylindre et refroidissement liquide de 111 ch avec distribution desmodromique, tradition Ducati oblige. Son cadre avant, inspiré de celui de la Panigale V4, est un ensemble en aluminium extrêmement léger et compact fixé directement sur les culasses du moteur.

Ce concept aussi simple qu’efficace franchit une nouvelle étape avec l’arrivée de la Monster SP, un modèle est caractérisé par une série de composants de haute qualité: suspensions Öhlins, étriers de frein avant Brembo Stylema, silencieux homologué Termignoni, pneus Pirelli Diablo Rosso IV, amortisseur de direction et batterie lithium-ion.

La nature sportive de la Monster SP est immédiatement perceptible grâce à la livrée qui reprend le coloris 2022 de la Desmosedici GP de l’équipe Ducati Lenovo. Les détails comme la selle rouge, intégrée à la boucle arrière en vue latérale, le logo Monster SP sur le revêtement de la selle passager et le logo Ducati sur le réservoir, plus grand et inspiré du graphisme de la Panigale V4, complètent le tableau. La Ducati Monster SP arrivera chez les distributeurs belges de la marque pour janvier 2023 au prix de 15.190 euros et sera également disponible dans une version 35 kW pour les permis A2.