DR 1000 EV: enfin une concurrente pour la Dacia Spring?

Les voitures électriques restent plus chères à l’achat que leurs homologues essence. Une MG 4, considérée comme très bien placée au plan tarifaire, s’affiche à plus de 30.000 euros. Plus bas en gamme, on ne trouve guère que la Dacia Spring. La DR 1000 EV du fabricant italien DR Motor pourrait-elle lui donner du fil à retordre?

DR Motor est une marque italienne qui propose des SUV de différents formats, en partenariat avec le constructeur chinois Chery. Outre ces véhicules à motorisation thermique, DR commercialise une citadine 100% électrique, la DR 1000 EV, qui n’est en fait qu’une Chery eQ1 à peine retouchée au plan esthétique.

Cette citadine très compacte est vendue 25.900 euros en Italie, soit 5.000 euros de plus que la Spring la moins chère. Pour ce prix, on a droit à plus de puissance qu’avec la Dacia (61 ch contre 44) et à un équipement de série plus complet, mais il faut se contenter de 3 portes et d’une habitabilité bien plus réduite, ainsi que d’une coffre de 110 l seulement contre 290 l pour la Dacia. Autre bémol, la DR est une propulsion, ce qui n’est pas une tare en soi mais la rendra forcément plus difficile à maîtriser sur sol glissant (route enneigée ou non revêtue) qu’une traction avant comme la Spring.

La DR 1000 possède une batterie d’une capacité de 31 kW qui lui procure, d’après son constructeur, une autonomie WLTP de 210 km, soit des chiffres assez similaires à ceux de la Spring. L’engin est couvert par une garantie de 8 ans ou 100.000 km. Seul hic, et non des moindres: il n’est, à notre connaissance, pas (encore?) commercialisé en notre beau pays.