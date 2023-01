Deux premières belges chez Cupra au Heysel

Cupra, la marque sportive du constructeur espagnol Seat, sera présent au Salon de Bruxelles avec deux premières belges: les Cupra UrbanRebel et Cupra e-Racer.

Du 14 au 22 janvier 2023, les marques Seat et Cupra exposeront leurs modèles dans le cadre du « Palais de la Mobilité » (Palais 11) où le groupe D’Ieteren veut présenter au grand public l’intégralité de son offre de mobilité globale.

C’est dans ce contexte que le stand Cupra exposera non seulement les modèles actuels de la marque, mais aussi un concept car et une voiture de course. Le premier n’est autre que la Cupra UrbanRebel, un modèle compact 100% électrique qui ambitionne de mettre l’électromobilité à la portée financière d’un public « beaucoup plus large » affirment les responsables de la marque espagnole. Cette traction avant compacte revendique une puissance de 116 kW et une autonomie maxi de 440 km. La deuxième est la Cupra e-racer, une voiture de course 100% électrique qui a remporté le championnat FIA ETCR au cours des deux dernières saisons. Au plan commercial, le bilan de Cupra en Belgique est favorable, avec des ventes qui ont progressé systématiquement ces dernières années et sont passées de 46 unités en 2020 (année complète) à 3.305 voitures en 2022 (sur les 11 premiers mois de l’année). Le premier facteur qui explique ce succès est l’élargissement de la gamme de la marque, qui comprend désormais la Born 100% électrique en plus des Ateca, Leon (5 portes + break) et Formentor. Et cette offre sera encore enrichie début 2023 avec l’arrivée de nouvelles motorisations sur les modèles existants. Un deuxième facteur déterminant dans la progression de Cupra en Belgique, c’est le développement du réseau d’agents. C’est ainsi que le nombre de points de vente est passé de 15 en 2021 à 24 en 2022. Et il devrait atteindre 33 implantations fin 2023.