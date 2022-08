Déjà 10.000 commandes pour le Volkswagen ID.Buzz

L’ID.Buzz de Volkswagen, version moderne et 100% électrique du fameux Combi, n’est pas encore arrivé dans le réseau de la marque, mais peut se targuer de 10.000 bons de commande déjà signés.

Dans certains pays, l’ID.Buzz est déjà disponible à la commande, en exécution Cargo, comprenez utilitaire, avec un moteur de 150 kW/204 ch et un pack de batteries de 77 kWh. En Belgique ses prix démarrent à 53.155 euros TVAC. Logiquement, la version VP, s’affichera à un prix plus élevé: à partir de 60.700 euros TVAC.

Ces tarifs salés, bien dans la tradition de la marque de Wolfsburg, n’ont manifestement pas découragé la clientèle. C’est ainsi que 10.000 bons de commandes, soit deux tiers de la production prévue pour cette année, ont déjà été signés! Les pays les plus demandeurs sont, par ordre décroissant, la Norvège (LE pays de la voiture électrique en Europe!), l’Allemagne et les Pays-Bas. Un beau résultat quand on sait que le véhicule n’a pas encore pu être essayé par les clients potentiels. Les essais presse, en revanche, sont imminents…

Volkswagen table sur une production de 30.000 ID.Buzz en 2022, 60.000 en 2023 et 130.000 pour 2024 et les années ultérieures. Le véhicule est construit à Hanovre, dans le nord de l’Allemagne. Son arrivée en concessions est prévue pour la fin de cette année.