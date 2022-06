De l’air plus pur à bord des Volvo

Les allergies, l’asthme et la pollution atmosphérique affectent des centaines de millions de personnes dans le monde. Volvo commercialise un système de purification d’air de pointe, aidant ainsi les gens à respirer un air plus pur.

L’Advanced Air Cleaner disponible dans les nouveaux modèles des séries 90 et 60, a été certifié par l’Allergy Standards Limited (ASL) élimine jusqu’à 99,9 % des allergènes de pollen de graminées, d’arbres et d’herbacées de l’air entrant.

L’écran central distille des informations précises sur l’état et la qualité de l’air ambiant.

Outre les avantages pour la santé personnelle, des études ont montré qu’un air plus pur peut également favoriser la concentration, ce qui peut vous aider à rester plus concentré pendant le trajet. Et c’est simplement plus agréable et plus sain.

Purification sur demande

Les conducteurs des modèles Volvo concernés pourront décider de purifier ou non l’air de l’habitacle grâce à des données en temps réel indiquant les niveaux de pollen et de qualité de l’air extérieurs sur l’écran central du véhicule. Cette application développée en interne fait de Volvo Cars le premier constructeur automobile à fournir ce type de données à ses clients.

Les véhicules équipés de cette technologie de purification d’air sont également dotés d’un capteur qui mesure les niveaux de PM2.5 dans l’habitacle et permet aux clients de les comparer aux niveaux extérieurs. La mesure des PM2.5 est fréquemment utilisée pour évaluer la qualité de l’air et révéler la quantité de particules fines. De nombreuses zones urbaines présentent des valeurs de PM2.5 qui dépassent les seuils recommandés par l’Organisation mondiale de la santé.