Curiosités du Salon de l’auto 2023 : Bestune T77, un nouveau SUV chinois

La société OneAutomotive importe en Belgique divers nouveaux acteurs chinois du monde de l’automobile. Parmi ses marques, Bestune sera présent au Salon de Bruxelles avec le T77, dans le palais 9.

Comme sobrement décrit sur son site, la marque Bestune fait partie du grand groupe chinois FAW (First Automotive Works), un des plus anciens et puissants du pays dont les débuts remontent aux années 50. Cela dit, la marque assurera ses débuts belges avec un seul modèle, le SUV T77, déjà commercialisé en Chine (et d’autres marchés) depuis 2019. Long de 4,52 m, il affiche un look sobre et discret, mais équilibré et élégant. Son gabarit le place en concurrence de sérieux prétendants, à l’exemple des Hyundai Tucson, Renault Austral ou Nissan Qashqai. L’habitacle est promis spacieux pour une famille de 5 personnes et fait la part belle à la modernité, avec notamment un tableau de bord entièrement digital. Un seul moteur sous son capot, un 1.5 essence de 169 ch et 258 Nm associé à une boîte automatique à 7 rapports. One Automotive propose une installation LPG en option. Le Bestune T77 est proposé à 28.990 €, un tarif plutôt agressif quand ses principaux rivaux coréens et européens franchissement allègrement la barre des 30-35.000 euros. Bestune assortit son T77 d’une garantie de 3 ans.

L’habitacle du Bestune T77 est moderne et soigné.

Le défi de l’image

Comme dans le cas de toute nouvelle marque automobile qui s’installe en Europe, le défi d’une marque comme Bestune est de créer un réseau et une relation avec une nouvelle clientèle. Son manque d’image, Bestune peut toutefois le compenser en attisant la curiosité des clients qui sont intéressés par les nouveautés et les alternatives financièrement abordables. Paradoxalement, si elles partent peu favorites par rapport aux marques encore bien ancrées dans l’inconscient, les nouvelles chinoises vont sans doute créer une nouvelle «tendance». De nombreux observateurs estiment que les automobiles chinoises vont rapidement percer en Europe, à l’instar de ce qui s’est passé (mais dans une moindre mesure, sans doute) avec les marques japonaises et coréennes il y a déjà bien longtemps, mais aussi dans le secteur des smartphones. Des exemples de parcours bien lancés existent déjà sur le sol belge, comme par exemple la marque MG.