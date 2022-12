Coyote: des messages de prévention pour les fêtes

A l’approche des fêtes de fin d’année, Coyote Systems Benelux diffuse des messages de prévention en temps réel durant les trois dernières semaines de décembre 2022. Ces messages de sensibilisation s’affichent sur toutes les interfaces Coyote, soit les boîtiers et l’application iCoyote.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la campagne « Ça n’arrive pas qu’aux autres » initiée par la ministre en charge de la sécurité routière Valérie De Bue (MR) et déployée par l’Agence Wallonne de la Sécurité Routière (A.W.S.R.) durant tout ce mois de décembre. La ministre wallonne explique: « Un accident, ça n’arrive pas qu’aux autres. Derrière chaque chiffre de victimes, il y a des prénoms, des noms et souvent des vies bouleversées. Il est important d’utiliser tous les moyens à notre disposition pour le rappeler et pour sensibiliser les usagers à la sécurité routière. C’est pourquoi, nous nous associons à Coyote pour diffuser les messages de prévention de l’Agence Wallonne de la Sécurité Routière ».

Ces quatre messages apparaîtront systématiquement au démarrage des boîtiers et applications Coyote à partir du 10 décembre 2022 et jusqu’au 5 janvier 2023 pour tous les utilisateurs circulant en Wallonie.