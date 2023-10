Aurelia, Gamma… Comment s’appellera la nouvelle grande Lancia?

Le nouveau fleuron de Lancia sera produit dans l’usine italienne de Melfi. Mais quel sera son nom? Les rumeurs vont bon train. Et les uns d’évoquer la glorieuse aïeule Aurelia, tandis que d’autres parient plutôt sur Gamma…

Le futur vaisseau amiral de Lancia, qui sera lancé dans une version 100 % électrique en 2026, sera produit dans l’usine de Melfi en Italie. D’une longueur de près de 4,70 m, il s’agira d’un « fastback » qui reposera la plateforme STLA Medium. Cette dernière est une nouvelle plateforme BEV mondiale développée par Stellantis pour électrifier le marché mondial de l’automobile. « La plateforme STLA a tout ce qu’il faut pour répondre aux attentes des clients sur les aspects qui comptent le plus : la meilleure autonomie de sa catégorie, le temps de charge, les performances, l’efficacité et le plaisir de conduire » clame-t-on chez Stellantis.

« Le nouveau vaisseau amiral de Lancia sera une voiture italienne étonnante et élégante, belle à l’extérieur comme à l’intérieur, où vous aurez vraiment l’impression d’être dans le salon d’une maison italienne. La voiture véhiculera l’esprit italien dans toute l’Europe, avec près de 50 % des unités vendues en dehors de l’Italie. La plateforme STLA Medium sera parfaite pour Lancia: en tant que plateforme BEV, elle sera très efficace pour optimiser le confort, et sera disponible en traction avant et en 4×4. Cette plateforme offrira au nouveau vaisseau amiral de Lancia des performances globales de très haut niveau, tant en termes d’efficacité que d’autonomie de plus de 700 km », a déclaré Luca Napolitano, le patron de la marque Lancia qui n’a toutefois pas divulgué le nom de ce qui devrait être un SUV fastback, techniquement très proche du futur Peugeot e-3008.

Aux dernières nouvelles, la marque pencherait plutôt pour Gamma que pour Aurelia, dénomination dont il a d’abord été question. Si le nom Gamma fait référence à un modèle Lancia bicorps plus récent, puisque commercialisé dans les années 70-80 (photo tirée d’un catalogue d’époque), il semble néanmoins curieux vu que la Gamma, nonobstant ses réelles qualité dynamiques, fut un échec commercial retentissant et que le modèle souffrait d’une fiabilité plus que problématique qui, sur notre marché, l’avait fait surnommer « Lancia Drama » par certains concessionnaires néerlandophones…

Rappelons que Lancia a annoncé un plan stratégique de 10 ans qui comprend trois nouveaux produits, un tous les 2 ans. La nouvelle Ypsilon, lancée en version hybride et électrique en 2024, le nouveau haut de gamme Lancia dont il a été question plus haut et la nouvelle Delta lancée en version 100 % électrique en 2028. La stratégie d’électrification de Lancia implique qu’à partir de 2026, la marque italienne ne proposera dans sa gamme que des véhicules électriques et qu’à partir de 2028, elle vendra uniquement des véhicules électriques.