Comme Tesla, Mercedes aura son réseau de superchargeurs

Mercedes-Benz lance son réseau de recharge haute puissance à l’échelle internationale : démarrage en Amérique du Nord, l’Europe dans la foulée.

Ce lancement américain se joue en partenariat avec MN8 Energy et ChargePoint. Le déploiement en Europe, en Chine et sur d’autres marchés principaux suivra. Le réseau nord-américain devrait être achevé dès 2027, date à laquelle pas moins de 400 pôles avec plus de 2.500 chargeurs haute puissance couvriront le continent. Idéalement espacés à intervalles réguliers à proximité des autoroutes, des principaux embranchements et des zones métropolitaines, ces pôles offriront une expérience de recharge haut de gamme, durable et fiable.

Ouverts à toutes les marques

Les emplacements seront équipés de points de vente de nourriture et de toilettes à proximité. Les installations seront également équipées de caméras de surveillance. Des bornes de recharge sélectionnées seront recouvertes pour les protéger des intempéries. Selon la région et l’emplacement, les pôles offriront de 4 à 12 (pas moins de 30 à la fin) chargeurs haute puissance, c’est-à-dire jusqu’à 350 kW de puissance de charge. La gestion intelligente de la recharge permettra à chaque véhicule de recharger à sa capacité maximale en maintenant les délais d’attente à un minimum absolu. Le réseau sera ouvert à toutes les marques de véhicules électriques, mais les clients de Mercedes-Benz bénéficieront d’avantages spéciaux, tels que la possibilité de réserver une borne de recharge.

Les superchargeurs de Tesla sont une des clés du succès de la marque californienne.

En outre, tous les pôles de recharge Mercedes-Benz capables d’accueillir un toit seront équipés de systèmes photovoltaïques pour fournir de l’électricité pour l’éclairage, la vidéosurveillance, etc. À la fin de la décennie, le réseau de recharge haute puissance Mercedes-Benz couvrira le monde entier avec plus de 10.000 chargeurs haute puissance en plus de ses offres de recharge existantes.