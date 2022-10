Citroën s’offre un nouveau logo

Citroën inaugure une nouvelle identité de marque et un nouveau logo. Réinterprétant l’ovale originel de 1919, il incarne la 10ème évolution du double chevron au cours des 103 ans d’histoire du constructeur de l’ex quai de Javel.

Citroën vient de dévoiler sa nouvelle identité de marque et son nouveau logo, Ce faisant, « Citroën illustre sa volonté d’accélérer sa mission vers une mobilité électrique abordable et d’étendre les valeurs d’accessibilité, d’audace et de bien-être des clients qui sont au cœur de ses gênes » affirment les responsables de la marque française.

Le nouveau logo est à la vérité très proche du logo originel, adopté par le grand André Citroën en 1919 au lancement de sa première voiture, la Type A. Il était inspiré par le succès de sa première entreprise de métallurgie qui produisait des systèmes d’engrenages en forme de chevrons. La référence familière et technique du « double chevron » est restée depuis lors au cœur de l’identité de Citroën.

Le nouvel emblème, « sera présenté d’ici peu sur un concept-car qui représente un véritable manifeste pour la Citroën. Il sera ensuite décliné progressivement sur les futurs véhicules de série et concepts Citroën à partir de la mi-2023. L’ovale vertical proéminent et mis en valeur entraînera une nouvelle direction dans le langage du design. Plus visible, il devient un élément de signature immédiatement reconnaissable de tous les modèles Citroën. » Ce nouveau logo fait partie d’une nouvelle identité de marque appliquée sur tous les supports physiques et digitaux et s’accompagne d’une nouvelle signature de marque: « Nothing moves us like Citroën ».