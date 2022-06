Citroën AMI Buggy: nouvel esprit Méhari

Voiture de plage, scooter, petit utilitaire, tout ça dans 2,41 m, la version buggy de la Citroën électrique AMI est commercialisée le jour de l’été 2022. Mais il n’y en aura pas pour tout le monde.

Quelques mois seulement après la présentation du concept My Ami Buggy, Citroën lance une édition limitée qui en dérive directement. Une série de seulement 50 exemplaires mis en vente en ce mois de juin sur le site de la marque. Si l’esprit vacances prête à imaginer cette AMI Buggy aux bords des plages et lacs, rien ne vous empêcherait d’en faire votre nouvel outil urbain. Voire une sorte de nouvel accessoire de mode, tant l’engin attire les regards.

Cet engin 100% électrique incarne l’esprit d’aventure et le plaisir d’afficher son style en toute liberté, mais à un tarif défiant toute concurrence. Si différents éléments d’habillage musclent sa silhouette, c’est surtout son dépouillement qui séduit. Des barrières minimalistes remplacent les portes et une toile en guise de toit s’enroule pour la muer en un vrai petit cabriolet. Des jantes 14’’ perforées dorées avec cabochon noir spécifiques à cette version accentuent son côté brut de décoffrage. Il faut l’avouer : l’engin dégage une certaine allure. Pour le reste, la voiturette conserve les caractéristiques techniques d’une AMI normale : 45 km/h, 75 km d’autonomie et 2,40 de long pour la garer pratiquement n’importe où.

Esprit Méhari

Le clin d’œil à la Méhari ou la 2CV est évident. Et peut-être plus réussi (ou charmant) que la précédente tentative de la e-Méhari présentée il y a quelques années, sur base d’une voiture Bolloré. Citroën espère séduire la jeunesse, la sensibiliser à la voiture électrique avec laquelle ils pourront organiser leurs déplacements, mais aussi vivre de nouvelles expériences automobiles. Cette sorte de gros bourdon à 4 roues sera idéal dans un rôle de navette de proximité, pour qui n’apprécie ni les deux roues (vélos, scooters) ni les transports en commun. Le prix resterait sous la barre des 10.000 euros. Le prix d’une Citroën AMI classique (avec ses portes) est d’environ 8.000 euros.