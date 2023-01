Chine: les ventes d’autos électriques et hybrides battent un nouveau record en 2022

Les ventes de voitures électriques et hybrides ont pratiquement doublé en 2022 en Chine et ont représenté plus du quart des véhicules écoulés, un niveau jamais vu, a annoncé mardi une fédération professionnelle.

Premier marché automobile mondial, le pays asiatique est également le principal producteur mondial de gaz à effet de serre. Il vise en 2035 des ventes automobiles majoritairement composées de véhicules dits non polluants. Au total, toutes catégories confondues (essence, diesel, électrique, hybride), 20,54 millions de véhicules ont été vendus l’an passé, soit une progression de 1,9%, a indiqué la Fédération chinoise des constructeurs de voitures individuelles (CPCA). En décembre, les ventes ont atteint 2,17 millions de véhicules (+3% sur un an).

Les consommateurs ont profité du dernier mois de mesures de soutien de l’État, dont des subventions pour les véhicules électriques et des réductions d’impôts pour certains véhicules. Sur l’ensemble de 2022, un total de 5,67 millions de voitures hybrides et électriques ont été écoulées, un nouveau record. Il s’agit de près du double de l’année précédente. En décembre, 640.000 unités ont été vendues (+35% sur un an), dont 455.000 tout électriques.

Lire aussi | Voitures électriques: les réponses à vos questions

Ce marché des véhicules dits propres « a affiché de solides performances en 2022, ce qui illustre les avancées majeures de la Chine en matière de construction d’automobiles haut de gamme », a salué la CPCA. De nombreuses marques locales (BYD, SAIC-GM-Wuling, Geely, XPeng, Nio…) rivalisent sur ce créneau avec l’américain Tesla et les autres constructeurs étrangers. Le marché a été porté notamment par des subventions à l’achat, qui ont toutefois disparu fin décembre 2022.

Les ventes automobiles avaient connu une augmentation en 2021 (+4,4%), après plusieurs années de repli dû au ralentissement économique généralisé puis à l’épidémie de Covid-19. L‘année 2022 est toutefois restée compliquée pour le secteur automobile, en raison notamment du confinement de plusieurs villes face au coronavirus et des restrictions aux déplacements qui ont contrarié les projets de voyage et plombé la consommation.