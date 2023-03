C’est le moment de mettre vos pneus été

Traxio, la fédération du secteur automobile et des secteurs connexes a lancé vendredi un appel aux automobilistes pour qu’ils « planifient sans tarder un rendez-vous afin de permuter les pneus d’hiver en pneu d’été ». Et ce, pour des raisons économiques et de sécurité.

Circuler avec des pneus d’hiver en été est légal mais produit un effet négatif sur le comportement routier de la voiture et sur la sécurité routière », affirme son porte-parole Filip Rylant. En effet, rouler avec des pneus hiver lorsque la température dépasse les 7°C, augmente la distance de freinage et diminue la tenue de route.

La fédération invoque également des raisons économiques. Ils s’usent plus vite en été et engendrent une consommation en carburant plus élevée que les pneus d’été lorsque la température est supérieure à 7°C.

Pour appuyer ses propos, Traxio mentionne un test de l’Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) qui démontre notamment que la distance de freinage d’un véhicule lancé à 80 km/h augmente de 5 mètres avec des pneus hiver sur un sol sec et de 3,4 mètres sur un sol mouillé. « La permutation saisonnière est également le moment propice pour faire vérifier l’état et la pression de ses pneus », indique le porte-parole. Ces contrôles sont importants car « des pneus usés ou endommagés ainsi qu’une pression inadaptée peuvent provoquer des accidents de la route. »