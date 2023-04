BYD Seagull: l’électrique à 10.000 euros

L’un des gros handicaps de la voiture électrique, c’est son prix, encore bien plus élevé que celui d’une « thermique » à puissance et équipement comparables. En Chine pourtant, il existe de petites voitures électriques modernes à prix abordable, comme la BYD Seagull, qui vient d’être présentée. Mais arrivera-t-elle chez nous? Et si oui, à quel tarif?

Avouez qu’elle est agréable à contempler, cette BYD Seagull (goéland). Et elle n’est pas chère… En Chine du moins, où son constructeur annonce un prix d’attaque d’environ 10.400 euros (78.800 yuans). Cette 5 portes de 3,78 m de long est animée par un moteur électrique à aimants permanents de 75 ch pour un couple de 135 Nm. Sur son marché domestique, la Seagull sera proposée avec 2 packs de batteries (30 kWh et 38, 9 kWh): de quoi assurer, selon les chiffres officiels chinois, entre 305 et 405 km, d’autonomie. Pas mal, mais il y a gros à parier que, dans la pratique, il faudra tabler sur une centaine de kilomètres de moins… Côté recharge, le constructeur annonce encore 80% d’autonomie récupérés en 30 minutes.

Face à une Dacia Spring qui rencontre un gros succès en Europe (plus de 100.000 exemplaires écoulés en 2 ans) et à une Renault Twingo électrique un peu plus chère mais qui se vend de mieux en mieux, la Seagull semble avoir de solides arguments, au premier rang desquels un moteur plus puissant, une autonomie un peu meilleure et un look plus moderne que celui de la Dacia, qui ressemble beaucoup à une Sandero de la génération précédente, en plus petit. Mais une fois encore, tout dépendra du prix auquel BYD pourrait proposer ce joli goéland… s’il se décide à l’importer en Europe, ce qui est tout sauf évident!