BYD fait confiance à Touring

L’un des nouveaux venus les plus marquants du 100ème Salon de l’Auto de Bruxelles est sans aucun doute le constructeur chinois BYD, qui a récemment fait son entrée sur le marché automobile belge. Il vient de conclure un accord avec Touring.

Avec trois modèles déjà commercialisés, BYD (Build Your Dreams) se positionne comme un acteur particulièrement prometteur et ambitieux sur le marché des véhicules électriques. Le déploiement du réseau de concessionnaires a récemment été confié à Inchcape, qui développe des centres d’expérience spécifiques à la marque BYD. Aujourd’hui, BYD annonce la conclusion d’un partenariat avec Touring pour assurer l’assistance routière de ses véhicules.

Muriel Gilbert, porte-parole de BYD en Belgique explique la raison de ce choix: « Nous sommes extrêmement confiants dans nos produits, mais pour nos clients, c’est une assurance supplémentaire qu’ils peuvent compter sur Touring en cas de besoin. Une crevaison, un dommage ou un incident technique ne peuvent jamais être exclus, et c’est dans ce cas qu’il est très utile pour nos clients d’être aidés à reprendre la route rapidement et de manière professionnelle par les spécialistes de Touring. »

Pour Touring, cette collaboration est l’aboutissement des efforts déployés pour être un leader en matière d’assistance technique pour les véhicules électriques. « Ces dernières années, Touring a résolument mis l’accent sur l’acquisition de connaissances et de compétences en ce qui concerne les voitures électriques », précise Xavier De Buck, directeur B2B de Touring. « Ainsi, l’assistance routière de Touring offre une sécurité et un confort supplémentaires à tous ceux qui passent à la conduite électrique. C’est notre contribution à l’écologisation durable du marché de l’automobile. Le fait qu’une marque ambitieuse et de haute technologie comme BYD choisisse Touring est une reconnaissance de ces efforts et des compétences de nos patrouilleurs. »