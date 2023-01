BYD clôture une année record

La marque chinoise BYD a vendu 1.862.428 voitures en 2022, ce qui représente, selon elle, une progression de 155%. BYD est également présent en Belgique où les premiers véhicules ont été livrés l’an dernier.

BYD (Build Your Dreams), n’hésite pas à se présenter comme « le plus grand fabricant mondial de véhicules à énergie nouvelle » ou NEV pour New Energy Vehicles. Cette expression ronflante a sans doute été imaginée par des « experts » marketing peu au fait des réalités historiques… Rappelons ici que la propulsion électrique est aussi ancienne que l’automobile elle-même: des véhicules de livraison électriques circulaient à Londres avant la première-guerre mondiale et la première voiture à franchir le cap des 100 km/h a été la « Jamais Contente » électrique de l’ingénieur belge Camille Jenatzy, qui a battu ce record à Achères, près de Paris, en… 1899! Qualifier le véhicule électrique de voiture à énergie nouvelle apparaît donc pour le moins audacieux.

Cette mise au point effectuée, reconnaissons que les chiffres avancés par BYD ont de quoi impressionner, avec des vente mondiales qui ont atteint 946.239 unités pour les hybrides rechargeables (PHEV), et 911.140 unités pour les véhicules électriques à batterie (BEV). Ceci s’explique en partie par le fait que BYD est le seul constructeur à concevoir et à fabriquer l’ensemble de ses groupes motopropulseurs électriques, y compris les batteries, les semi-conducteurs automobiles, les moteurs et les systèmes de commande des moteurs. Toutes les voitures BYD sont équipées de la technologie de batterie « Blade », combinée à une intégration interne complète de l’architecture électrique. La batterie Blade au phosphate de fer sans cobalt offre, d’après le constructeur chinois, une plus grande efficacité en termes de performances, d’autonomie et de longévité et serait également conçue pour améliorer la sécurité. ​ En 2022, la marque BYD a augmenté sa présence en Europe, suite à un programme pilote en Norvège avec le lancement du BYD Atto 3, un SUV du segment C, du BYD Tang, un véhicule 7 places à transmission intégrale, et de la berline Han. Les premières livraisons ont par ailleurs eu lieu aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark, en France, en Allemagne et chez nous en Belgique.