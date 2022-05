BMW Motorrad Day: rendez-vous le 12 juin à Tirlemont

Des milliers de motocyclistes – BMW et non-BMW – se rassembleront sur le Grote Markt de Tirlemont (Tienen) le dimanche 12 juin. Pour l’occasion, la place sera transformée en un grand paradis de la moto avec de nombreuses animations durant cette 9ème édition du BMW Motorrad Day.

Pour la neuvième fois déjà, BMW Motorrad Belux organise le Motorrad Day, l’un des plus grands événements moto du pays. Comme chaque année, ce sera une journée pleine d’activités pour les motards (de toutes marques !) et les non-motards, comme des défilés de mode, des parcours sur et hors route, des animations avec une véritable équipe de cascadeurs, des stands de restauration pour grignoter et boire un verre, etc. Le BMW Motorrad Day ne se limite pas à uen expo de motos : il est également possible de tester de nombreux modèles BMW, comme par exemple la futuriste BMW CE 04 100% électrique ou l’impressionnant cruiser BMW R 18. Pour les amateurs de patrimoine, il y aura également un magnifique roadshow de tous les modèles R 18 et R nineT. Enfin, les passionnés de motos peuvent admirées différentes motos personnalisées. TOMA Customs (Thomas Jeukens) a reçu la mission de donner un nouveau look à une R 18 First Edition. Pour plus d’informations et l’inscription au BMW Motorrad Day 2022, consultez le site: https://www.bmw-motorrad.be/fr/home.html#/filter-tous