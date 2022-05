BMW M4 CSL : la plus puissante, la plus extrême de toutes les M

Pour l’année de ses 50 Ans, la branche M de BMW présente la M4 CSL, un bolide proche de la version GT3 engagée en compétition. Un sommet pour les amateurs de coupé BMW de très hautes performances.

Les trois lettres CSL (Competition Sport Lightweight) se réservent aux BMW les plus sportives de l’histoire, c’est-à-dire celles profitant d’un rapport poids puissance très favorable. Dans le cas présent, la masse de la M4 a pu être ramenée à 1625 kilos grâce au choix de sièges en carbone (enfin, du plastique renforcé de fibres de carbone), de la suppression de la banquette, mais aussi de matériaux isolants, de la climatisation et du choix d’un échappement en titane. Sans oublier des pièces de carrosserie en carbone également. A ce sujet, l’aérodynamique du coupé est complètement repensée. L’opération la plus visible (mais en toute subtilité) concerne l’intégration d’un aileron arrière à la malle de coffre, façon queue de canard.

La Série 4 subit un traitement aérodynamique très poussé. L’aileron « queue de canard » accentue sa sportivité.

Le moteur 3 litres à six cylindres est poussé à 550 ch et 650 Nm et est optimisé pour répondre à un usage intensif sur circuit (par exemple en jouissant d’un meilleur système de refroidissement). L’engin accélère de 0 à 100 km/h en 3,7 s seulement. La puissance passe uniquement par les roues arrière et une boîte automatique à huit rapports. Pour le reste, la rigidité de la caisse et les liaisons au sol radicalisent le coupé M4 Competition (la version de base de cette CSL). BMW ne produira que 1000 unités de cette M4 CSL. Petit détail qui fera toute la différence : elle portera le logo de BMW Motorsport tel qu’il décorait les bolides de course de BMW dans les années 70. Son prix définitif n’est pas encore connu.