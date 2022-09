BMW M3 Competition M xDrive Touring: soute à sensations

Si l’on connaissait déjà les M5 Touring, BMW inaugure la recette pour la série 3, afin de répondre à la demande des amateurs de super-breaks aux performances extrêmes.

Les super-breaks, c’est une spécialité bien allemande entamée avec l’Audi RS2 de 1993. Il y aura par la suite les RS4 Et RS6, mais aussi de nombreuses Mercedes AMG Classe C et E, ou encore, chez BMW, la M5 Touring, plus quelques créations plus exotiques comme la Volvo 850 T5-R. Aujourd’hui, et pour la première fois, BMW réserve ce style audacieux à la Série 3.

Ce dérivé surprenant s’inscrit dans le cadre du 50e anniversaire de BMW M GmbH qui concrétise une envie particulière de marquer les esprits. Sachant que cette première M3 break pourrait déjà être… la dernière. En effet, plus que tout autre constructeur, BMW s’investit sans cesse dans les moteurs électriques et pourrait ne plus concevoir de telles sportives thermiques à l’avenir.

Loin d’un sage break familial, la M3 Touring est au sommet de la sportivité BMW.

510 ch

La M3 break a droit au six cylindres en ligne M TwinPower Turbo de 510 ch et 650 Nm. On rappelle que ce moteur de feu constitue la base de celui de la nouvelle BMW M4 GT3 de course d’endurance. Un concentré de technologie et d’ingénierie qui se révèle diabolique en utilisation sportive (sur circuit) et parfaitement convivial en utilisation courante. Le moteur est associé à une transmission M à huit rapports avec Drivelogic et une transmission intégrale M xDrive associée à un différentiel M actif sur l’essieu arrière. Le pilote peut sélectionner différents modes, dont un « pure propulsion » avec lequel il s’exercera aux joies du drift et des dérives contrôlées. Ce bolide familial accélère de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes, c’est-à-dire plus fort que de nombreux coupés 2 portes ultrasportifs. La vitesse est limitée à 250 ou 280 km/h selon les options retenues.

Pour le pilote, aucun problème de maintien grâce aux sièges baquets. Bien penser à arrimer les bagages dans le coffre.

1510 l

Les amateurs du genre apprécient déjà la M3 Touring pour son apparence agressive : grandes prises d’air, calandre verticale béante, passages de roues body-buildés, bas de caisse et jupes M, double paire de buses d’échappement, spoiler de toit, sans oublier les grandes et larges jantes. S’agissant d’un break, le volume de coffre passe de 500 à 1510 litres grâce à la banquette modulable 40/20/40. D’origine les passagers avant s’installent dans les sièges M drapés de cuir Merino, mais en option des baquets M en carbone (photo ci-dessus) sont disponibles. Cette M3 Touring se dote de toute la plus haute technologie embarquée disponible chez BMW, qu’il s’agisse de confort, de divertissement ou de sécurité. La voiture sera commercialisée en novembre prochain au prix de (environ) 112.000 euros.