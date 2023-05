BMW Concept Touring Coupé: un superbe exercice de style

BMW présente en première mondiale la BMW Concept Touring Coupé lors de l’ouverture du Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023. Elle n’est pas prévue pour entrer en production, hélas…

Cette voiture à 2 places, qui a été développée pour rester une réalisation unique, s’inscrit dans la tradition des légendaires classiques BMW: elle se veut un symbole intemporel de liberté sur quatre roues et de la joie de voyager. « Le BMW Concept Touring Coupé célèbre le plaisir de conduire à l’état pur », explique Domagoj Dukec, responsable du design BMW. « Un véhicule hautement émotionnel comme celui-ci montre que la passion pour tout ce qui entre dans le plaisir de conduire a été essentielle à travers les âges et le sera encore à l’avenir. »

BMW Design a réimaginé la forme traditionnelle de la carrosserie d’une élégante voiture de sport, en donnant au véhicule un concept de « break de chasse » (shooting brake). Dans l’habitacle, les surfaces en cuir soigneusement travaillées par le fabricant italien Poltrona Frau créent une ambiance luxueuse. Le compartiment situé derrière les sièges offre suffisamment d’espace pour ranger les bagages lors de voyages à deux. Les bagages proprement dits ont été fabriqués en exclusivité et sur mesure dans l’atelier de cuir Schedoni à Modène.

Le BMW Concept Touring Coupé, construit à la main, allie un concept de carrosserie ancré dans la tradition à la technologie d’une voiture de sport moderne mais destinée aux puristes. Ses proportions et son nom rappellent la BMW 328 Touring Coupé qui a remporté les Mille Miglia en 1940. Le concept même du « break de chasse » est quant à lui un clin d’œil appuyé aux variantes des modèles de la série 02 de BMW du début des années 70, dont le nom comportait la mention « Touring » pour les distinguer des berlines. Et les amateurs de BMW se diront aussi que cette splendide voiture n’est pas sans évoquer une certaine Z3 Coupé, modèle devenu rare et très prisé des collectionneurs… Le style des écussons à l’arrière et à l’intérieur de ce véhicule unique s’inspire du reste de ceux de la Série 02 Touring. La BMW Concept Touring Coupé est propulsé par un moteur 6 cylindres en ligne, architecture mécanique emblématique de la marque bavaroise depuis des de longues années.