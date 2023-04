BMW Baby Racer IV: le « Freude am Fahren » en culottes courtes

Destiné aux tout jeunes enfants, le BMW Baby Racer IV emprunte des éléments de style aux BMW M, i et X. Il est vendu 129,00 euros sur la boutique lifestyle de bmw.com

L’emblématique BMW Baby Racer est un incontournable de la collection BMW Lifestyle depuis plus de 30 ans. Aujourd’hui dans sa quatrième génération, il adopte un nouveau design, mais toujours avec pour objectif de transmettre le virus du « Freude am Fahren » aux jeunes générations.

Parmi les caractéristiques de ce BMW Baby Racer, on retiendra un nouveau siège souple et confortable aux couleurs contrastées, un volant ergonomique à trois branches et des roues silencieuses (sur pneus) pour la tranquillité des parents. Le klaxon intégré au poste de pilotage redessiné assure la sécurité des enfants de un à trois ans et signale efficacement leur présence, que ce soit à la maison ou à l’extérieur. L’avant de ce Baby racer arbore bien sûr la fameuse calandre BMW en deux parties qui s’inspire de celle des BMW Série 4, BMW iX et BMW M3/M4.

Le BMW Baby Racer IV est disponible en noir, bleu et blanc avec des sièges aux couleurs contrastées pour un look dynamique. Et pour que le plaisir de conduire dure longtemps, toutes les pièces détachées de ce BMW Baby Racer, produit en Bavière (toutes les voitures de la marque ne peuvent pas en dira autant…) sont disponibles chez les concessionnaires de la marque.