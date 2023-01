BMW annonce un tout nouvel affichage tête haute

Dans le cadre du CES 2023, le CEO de BMW AG, Oliver Zipse, a annoncé lors de son discours une nouvelle génération d’affichage tête haute. Elle équipera la « Neue Klasse » à partir de 2025.

Le groupe BMW partage sa vision de l’expérience numérique du futur au Consumer Electronics Show (CES) 2023 de Las Vegas. Le prototype BMW i Vision Dee est la berline intermédiaire futuriste dotée d’un nouveau langage stylistique épuré. Le nom « Dee » signifie Digital Emotional Experience – et c’est précisément son objectif: renforcer la connexion entre le conducteur et son véhicule. Les futures fonctions numériques iront bien au-delà du niveau de la commande vocale et des systèmes d’aide à la conduite que nous connaissons aujourd’hui. L’affichage tête haute BMW s’étend sur toute la largeur du pare-brise, et ce sera également le cas dans la prochaine génération de véhicules BMW.

Le groupe BMW est connu comme un pionnier de l’affichage tête haute et a systématiquement perfectionné cette technologie au cours des deux dernières décennies. Dans la BMW i Vision Dee, la projection sur toute la largeur du pare-brise permet d’afficher des informations sur la plus grande surface possible. BMW Group illustre ainsi l’énorme potentiel de la technologie de projection. La BMW i Vision Dee démontre comment un affichage tête haute avancé pourra être utilisé à l’avenir pour le concept d’affichage et de commande. La version de série de l’affichage tête haute de BMW, qui s’étend sur toute la largeur du pare-brise, sera utilisée dans les modèles de la « Neue Klasse » dès 2025.