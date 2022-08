Belgian Classic Trophy à Gedinne

Les 19, 20, 21 août prochains, la 15ème édition du Belgian Classic Trophy se déroulera sur le splendide circuit de Gedinne. Cette course internationale réservée aux motos anciennes et classiques est une des manches du championnat de Belgique Classic Bikes.

Ce 15ème Belgian Classic Trophy sera une occasion unique d’admirer de nombreuses machines parmi les plus réputées: König, BMW, Paton, Ducati, Aermacchi Alla d’Oro, Norton Manx, Maico, Matchless G50, AJS 7R, Seeley, Drixton Honda, Kawasaki, Saroléa, Greeves, Triumph, Gilera Saturno Sport, Royal Enfield, Benelli, Laverda, Yamaha TZ… ainsi que de nombreuses autres marques ayant marqué l’histoire des championnats du monde de vitesse pure moto, sans oublier les toujours spectaculaires side-cars, dont les « bassets » de la grande époque. Et aussi la série EVO 250cc 2 temps et 400cc 4 temps jusqu’en 1995! Tout cela dans une ambiance conviviale et bon enfant avec, pendant tout le week-end: buvettes, petite restauration, village shopping dans le paddock. Le samedi soir: Performances live de Dead Elvis Rock’n roll et aussi Power Shake! Et pour ne pas gâter le plaisir, le CRMB (Classic Racing Motorcycle Belgium) a voulu que les prix d’entrée restent démocratiques: 25 euros le vendredi, 25 euros par jour (samedi ou dimanche) et 35 euros pour le week-end (camping inclus). Entrée gratuite pour les moins de 16 ans. Renseignements: www.crmb.be