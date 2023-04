Autoworld célèbre les 100 ans des 24 Heures du Mans

Jusqu’au 28 mai, le Musée Autoworld à Bruxelles consacre une exposition au centenaire de la plus célèbre course d’endurance au monde: les 24 Heures du Mans. Et ce n’est que justice puisque l’épreuve mancelle a vu s’illustre de nombreux pilotes belges au premier rang desquels Jacky Ickx et Olivier Gendebien.

Une quinzaine de voitures exceptionnelles ont été sélectionnées par Autoworld pour retracer fidèlement le centenaire des 24 Heures. Chacune d’entre elle partage un vrai souvenir avec les 24 Heures du Mans. Autrement dit, il s’agit dans tous les cas non de répliques mais de voitures qui ont réellement couru dans la Sarthe!

Parmi elles, on peut citer la Ford GT40P de 1966 qui est apparue dans le film « Le Mans 66 ». Celle-ci a été utilisée pour les essais de la fameuse course au cours de laquelle Ford a détrôné Ferrari en s’emparant des trois premières places. Moins connue mais pas moins intéressante est l’Inaltera de 1976 (photo). Ce nom ne vous dit rien? Il s’agit de la première voiture de course à porter le nom de son sponsor, un fabricant français de papiers peints! Elle est également la première voiture conçue et développée par Jean Rondeau, pilote et constructeur automobile français, qui est jusqu’à présent le seul pilote à avoir remporté les 24 Heures du Mans au volant d’une voiture créée et construite par lui. C’est également à bord de cette Inaltera que notre compatriote Christine Beckers, a remporté la « Coupe des Dames » en 1977, associée à Lella Lombardi. L’année précédente, « Christine » faisait équipe, au volant de la deuxième Inaltera, avec Jean-Pierre Jaussaud et Jean Rondeau, l’Inaltera de pointe étant confiée à l’équipage vedette Pescarolo-Beltoise. Quant à la Peugeot 905, équipée d’un châssis « made in » Dassault Aviation et d’un moteur proche de ce qui se faisait alors en F1, elle réalisé le doublé en 1992 en remportant les 24 Heures du Mans et le Championnat du Monde d’Endurance. Encore une splendide voiture de course à découvrir…