Automobili Lamborghini : 60 ans de bolides spectaculaires

Cette année, l’une des marques les plus désirables et chargées de performances de l’histoire de l’automobile fête ses 60 ans. Pour passer ce cap, Automobili Lamborghini a prévu un programme d’événements bien rempli.

Il y a soixante ans, dans une zone en rase campagne, commençait la construction de l’usine de l’Automobili Lamborghini. L’entreprise a été fondée le 6 mai 1963 et concrétisait le rêve de Ferruccio Lamborghini d’entrer dans le monde des voitures de sport, alors dominé par quelques marques seulement, dont Ferrari.

Miura supercar

Dès le départ, l’esprit d’innovation et la volonté du fondateur et de ses jeunes ingénieurs de briser les dogmes du monde de la voiture de sport ont bousculé le marché. Lamborghini influencera aussi nombre de créateurs et concurrents. Ces valeurs, qui sont toujours à la base de l’entreprise aujourd’hui, ont donné naissance à des voitures mythiques comme la Miura, pour laquelle le terme « Supercar » a été inventé et qui a depuis inspiré toute l’industrie automobile par son esprit et ses lignes. Miura qui fut dévoilée officiellement, en 1968, au Salon de Bruxelles!

Automobili Lamborghini a évolué jusqu’à aujourd’hui, créant des icônes de style, de technologie et de performances uniques, inspirant des générations entières et des millions de personnes. Aujourd’hui, Lamborghini atteint des niveaux de ventes records.

Lamborghini fait partie des marques qui ont le plus garni les murs des chambres des enfants et adolescents. Ici, trois génération de Countach, l’une des plus emblématiques.

Rassemblements

À l’occasion de son 60e anniversaire, Lamborghini prévoit une série de rassemblements, au niveau international, chacun avec sa propre spécificité, impliquant clients, clubs officiels, concessionnaires et bien sûr fans du monde entier. Les célébrations ont débuté le 19 janvier, avec l’inauguration de la Maison-musée rénovée de Sant’Agata Bolognese, dans les locaux mêmes de l’usine d’origine. Le « Lamborghini Day Japan – 60th anniversary », qui se tiendra le 23 février à Suzuka, au Japon, sera le premier événement international à donner le coup d’envoi des célébrations. D’autres Lamborghini Days de grande ampleur se tiendront dans d’autres pays, mais la concentration la plus importante sera le « 60th Anniversary Tour », qui se terminera le 28 mai sur la Piazza Maggiore de Bologna avec le « Concorso ln Piazza », un concours d’élégance et une grande fête ouverte au public où des centaines de Lamborghini, de collectionneurs et de fans du monde entier se réuniront pour célébrer la grande histoire de la marque. A ne pas manquer si vous êtes de passage par l’Italie fin mai…