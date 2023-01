Auto: de nombreux prototypes au Salon de Bruxelles

Lors d’une visite traditionnelle au Salon de Bruxelles, on vient voir sa possible prochaine voiture, mais également rêver en admirant les super-bolides et les prototypes futuristes. L’édition 2023 a attiré une belle sélection.

Enumérons-les par ordre alphabétique. La marque Alpine a pris dans ses cartons son impressionnant concept de sport Alpenglow. Chez Audi, les A6 e-tron et Skyphere annoncent qu’après quelques SUV, la marque aux anneaux est parée à lancer des berlines 100% électriques et ainsi concurrencer les BMW et Mercedes dans ce segment. A propos de BMW, la marque expose la 3.0 CSL concept, un sommet de sportivité selon Munich.

Citroën OLI

Du côté de chez Citroën, le concept Oli montre à quoi pourrait ressembler une Citroën électrique simple, polyvalente et accessible. Et si c’était elle, la 2CV du futur ? De son côté, Cupra tentera de faire rêver les amateurs de sportivité avec son UrbanRebel Concept qui laisse planer peu de doutes sur ses intentions : ça doit déménager ! Cela dit, il faut aussi voir dans ses formes une future Cupra (et/ou Seat ?) compacte 100% électrique.

Ne manquez pas de passer par le stand Dacia où le prototype Manifesto exprime le minimalisme malin. Ce buggy assez sexy porte des idées que l’on retrouvera sur les prochaines Dacia.

Dévoilée depuis un moment déjà, la DS E-Tense Performance (photo d’ouverture) est en réalité une Formula E « recouverte » d’une carrosserie sexy invitant deux personnes à bord. Un joli coupé qui pourrait perpétuer le chic à la française défendu par la marque DS, dans un esprit nettement plus sportif.

Chez Mini, le concept Aceman va passer bientôt au stade de la production en série, presque sous les formes que vous verrez à Bruxelles, mais pas avant 2024-2025. Court (4,05m) l’Aceman se place entre les Mini Hatch et le Countryman. Il ne sera disponible qu’en version 100% électrique. Surprenant « en vrai », lea Nissan Ariya Single Seater montre à quoi pourrait ressembler une hyperspotive électrique routière, sorte de Formula E homologuée. Et montre que Nissan a encore de bonnes idées.

Nissan Ariya Single Seater

Sur le stand français de Renault, deux prototypes sont très attendus, à savoir les 5 et 4Ever. Si la première va perpétuer la présence des citadines dans la gamme, la seconde n’entretient plus qu’une vague filiation esthétique avec la 4L. Il s’agit d’annonce le futur nouveau SUV vintage dans la gamme Renault.

Skoda est une marque qui a l’habitude de surprendre depuis de longues années, par des modèles très pratico-pratiques, mais aussi de plus en plus séduisants à regarder. Cela semble être à nouveau le cas avec le concept Vision 7S, un crossover familial.

Volkswagen ID.Space Vizzion

Enfin, chez Volkswagen, une ID.4 à la sauce offroad (l’ID.Xtreme) et un grand break 100% électrique baptisé ID. Space Vizzion seront de la partie. Ce dernier est à considérer comme la version break de l’ID.7 récemment dévoilée.