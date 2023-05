Aston Martin DBX707 AMR23, le SUV des fanatiques de Formule 1

Le SUV DBX707 AMR23 Edition célèbre les bonnes performances d’Aston Martin en Championnat du monde de Formule 1.

Cette version exclusive arbore la même identité de course que la monoplace de F1 officielle qui connaît un début de championnat inespéré. Actuellement (mi-mai au moment d’écrire ces lignes), la marque est deuxième au championnat du monde des constructeurs après cinq courses de la saison dont pas moins de quatre podiums décrochés par son pilote vedette Fernando Alonso.

Q by Aston Martin

Le DBX est le premier SUV de la marque de luxe anglaise. S’il ne rencontre pas encore le succès commercial escompté, l’engin a en tout cas ouvert les portes des concessions Aston MArtin à une nouvelle clientèle, plus large. Une sélection de couleurs et de garnitures uniques réalisée par le service sur mesure d’Aston Martin, Q by Aston Martin, crée une DBX707 très spéciale qui respire cet univers de la F1. On rappelle que le DBX fait partie de la flotte de véhicule officiel de la Formule 1 (véhicule médical dans la cas du DBX). Pour cet AMR23 on relève la peinture Podium Green (une exclusivité), un logo Q by Aston Martin unique et des étriers de frein Aston Martin Racing Green. Des touches vert citron nuancent les éléments en carbone. À l’intérieur, on retrouve de vert citron au niveau des surpiqûres de sièges, des placages en fibre de carbone et du satin foncé. Le logo AMR23 apparaît également sur les seuils de porte. Ce n’est pas tout, le SUV bénéficie d’améliorations au niveau du moteur, de la transmission, de la suspension, des freins, des systèmes électroniques et de l’aérodynamique. Si l’accent est porté sur la sportivité extrême, ce DBX reste avant tout un SUV de très grand luxe, spacieux et accueillant. On rappelle que comme son appellation l’indique, le DBX707 développe 707 ch (et 900 Nm). Une puissance démente obtenue grâce à une grosse préparation de son V8 4 litres à double turbocompresseur fourni par AMG. La DBX707 AMR23 Edition et les autres modèles AMR23 sont désormais disponibles à la commande, sans que le prix soit révélé. On sait juste qu’un DBX707 « standard » coûte près de 250.000 euros…