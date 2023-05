Alpine engage à Pikes Peak une A110 spéciale boostée à 500 ch

Alpine s’attaque à la mythique course de côte de Pikes aux Etats-Unis, avec une A110 boostée à 500 ch et dotée d’énormes appendices aérodynamiques.

Conçue pour affronter les 19,93 km du tracé de la « Race to the Clouds », l’Alpine A110 Pikes Peak est une A110 revue de fond en combles, tant au point de vue mécanique qu’aérodynamique. Parmi les éléments les plus impressionnants, citons les splitters et surtout l’imposant aileron arrière destiné à générer de la force d’appui dans les 156 virages du parcours. Le travail radical effectué sur l’Alpine A110R apparaît également à travers les jupes latérales et le diffuseur de ce modèle unique, tandis qu’une entrée d’air apparaît sur le toit pour acheminer l’air vers le moteur, ce qui permet d’obtenir près de 500 ch. Un travail spécifique a également été réalisé pour réduire le poids de l’auto à seulement 950 kilos.

Cette Alpine unique se lancera bientôt à l’assaut des sommets américains avec pour objectif de battre des records. Après ses premiers tours de roues sur le circuit de Lurcy-Lévis proche de Nevers, la voiture sera prise en mains par son pilote attitré à Pikes Peak, Raphaël Astier, qui testera tout prochainement la voiture dans sa configuration finale. Vainqueur de la Coupe FIA R-GT 2022 avec l’A110 Rally, Raphaël Astier effectuera une première séance d’essais en Drôme, puis à Val Thorens, dans les Alpes. Le Français, qui a déjà participé quatre fois à l’épreuve avec des Porsche, s’envolera ensuite avec l’équipe pour Colorado Springs, où tous travailleront d’arrache-pied pour être fin prêts à la fin juin, quand aura lieu la course.