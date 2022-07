Alpine célèbre les 100 ans de la naissance de Jean Rédélé

Ce 28 mai, plus de 1100 Alpine de toutes les générations se sont réunies à Dieppe, berceau de la marque, à l’occasion de la célébration des 100 ans de la naissance de Jean Rédélé, fondateur d’Alpine. Le constructeur en a profité pour dévoiler sa nouvelle série limitée A110 GT J. Rédélé.

Après avoir pris le départ devant la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé, lieu de production historique des anciennes et des nouvelles Alpine, une parade rassemblant les véhicules ayant marqué l’histoire de la marque a pris la direction du front de mer de Dieppe, ce samedi 28 mai. La F1 n’est pas passée inaperçue pour sa première apparition dans les rues de la ville: accompagnée par les habitants et les visiteurs réunis, la monoplace et l’A110 GT J. Rédélé ont mené cette parade jusqu’à sa destination d’arrivée. Le cortège était formé d’anciennes et de nouvelles Alpine ainsi que de la mythique berlinette A110 de la Gendarmerie. Après l’arrivée du cortège près de la plage, Michelle Rédélé, femme du fondateur d’Alpine, s’est vu remettre les clés de la A110 GT J.Rédélé numérotée 1/100. La journée du samedi s’est clôturée par un diner de gala, rehaussé d’invités prestigieux lies à l’histoire de la marque. Le dimanche, les participants ont pu suivre les pilotes Fernando Alonso et Esteban Ocon, au volant de leur monoplace BWT Alpine F1 Team lors du Grand Prix de Monaco, retransmis pour l’occasion sur un écran géant disposé au cœur de la ville. Par ailleurs, les passionnés réunis ont pu redécouvrir les véhicules historiques ayant contribué à l’histoire de la marque dans ce cadre privilégié. Quelques mots encore sur l’A110 J. Rédélé: basée sur le modèle A110 GT, cette série limitée arbore une couleur que Jean Rédélé affectionnait particulièrement, paraît-il, à savoir le Gris Montebello, en combinaison exclusive avec un toit noir brillant. Les jantes Grand Prix de 18 » noirs et les étriers de frein argentés sont les autres signes distinctifs de l’auto. Dans l’habitacle, l’intérieur en cuir noir est mis en valeur par des surpiqures grises élégantes. La série limitée A110 GT J. Rédélé possède la même motorisation 300 ch que l’A110 GT. Les commandes seront ouvertes à partir du 1er juin. Le prix en France sera de 83.000 euros TTC.