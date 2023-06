Alfa Romeo Tribe Days: clap, 2ème…

Du 30 juin au 2 juillet, Alfa Romeo offre à toute sa “Tribe” la possibilité d’être protagoniste de la 2ème édition des “Tribe Days”: c’est l’événement organisé par la marque pour ses collectionneurs, ses clients et les Alfistes du monde entier.

La deuxième édition des Alfa Romeo Tribe Days arrive à grands pas et la marque au Biscione annonce à tous ses fans la possibilité de participer, en tant qu’acteur et pas seulement spectateur, à cet événement incontournable. Du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet, à l’occasion de l’événement automobile historique “Le Mans Classic”, Alfa Romeo accueillera ses fans en les faisant participer à un événement unique: les Tribe Days dont ce sera le 2ème édition.

Au programme, trois jours de pure passion marqués par des événements uniques et des expériences de conduite exclusives sur les circuits de Montlhéry et du Mans, des tracés où de merveilleuses pages du sport automobile international ont été écrites.

2023 est une année importante, pour Alfa Romeo comme pour Le Mans. En effet, cette année marque le 100ème anniversaire de l’emblématique Quadrifoglio, le symbole légendaire qui, depuis 1923, identifie les voitures les plus performantes d’Alfa Romeo. Mais ce n’est pas tout: cette année marque aussi le 100ème anniversaire de l’une des courses les plus célèbres du monde: les 24 Heures du Mans. Deux événements marquants, acteurs de moments mémorables de l’histoire de la course automobile, qui fêtent leurs 100 ans. L’occasion pour les amoureux du sport automobile était tout simplement incontournable et la marque milanaise l’a bien compris! Les inscriptions se font vie un site web dédié: https://alfaromeo.reservetonessai.fr/tribedays