Afeela, la voiture de Honda et Sony qui fait rêver la jeunesse

L’Afeela est une voiture électrique créée conjointement entre Honda et Sony. De quoi en attendre un concentré surprenant de technologies japonaises. Pour séduire la jeunesse des années 2000, elle s’imprègne de l’univers gaming.

La co-entreprise créée pour l’occasion – Sony Honda Mobility – a profité du salon CES de Las Vegas pour dévoiler cette grande berline (4,89 m) à l’empattement de 3 mètres et aux lignes épurées. Honda a assuré le volet purement automobile tandis que Sony apporte son savoir-faire en matière de technologie de l’infodivertissement, des écrans et du graphisme en général. L’objectif est ambitieux : proposer une voiture qui maximise le plaisir de rouler à bord d’une voiture électrique. Pour se hisser au sommet de la sécurité, des assistants à la conduite et du divertissement de bord (en ce compris un très important volet connectivité), l’Afeela renferme pas moins de 45 caméras et/ou radars.

Un volant qui suggère l’univers des jeux vidéos

Epic Games

A bord, des écrans haute définition occupent toute la largeur et tournent sous le logiciel Unreal Engine d’Epic Games (créateur de célèbres jeux virtuels). La voiture profite aussi de l’expérience et des derniers développements de Qualcomm et sa plateforme Snapdragon qui intègre 5G, wi-fi, Bluetooth, mais aussi navigation 3D, intelligence artificielle, etc…

A l’arrière, des écrans largement dimensionnés sont positionnés au dos des sièges du conducteur et du passager. Il va sans dire que Honda et Sony visent à s’adresser dans les années à venir (on parle d’une première commercialisation aux USA pour 2026) à la jeune génération actuelle hyperconnectée et fanatique d’univers virtuels. Que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur, les possibilités de personnalisations (animations, couleurs, ambiance) sont larges. Sony a aussi pris très au sérieux la partie sonorisation pour des sensations inédites à bord d’une automobile, qu’il s’agisse de musique pure ou d’animations sonores.