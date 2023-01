Acheter une voiture: l’art de négocier le bon prix

Trop chères, les voitures neuves ? Raison de plus pour négocier plus fermement. Pour vous, l’occasion reste le meilleur compromis économique? Sachez conclure la meilleure affaire.

« Marchander » le prix d’une voiture peut vous faire économiser des milliers d’euros, mais ces derniers mois, en raison du faible volume de voitures neuves disponibles, les constructeurs, en position de force, paraissent moins enclin à lâcher les ristournes. Idem du côté des occasions, où les acteurs ne se privent plus de gonfler les prix face à des clients qui veulent « acheter vite ». Quelques conseils simples pour vous aider à remettre un peu de bon sens dans ces envolées tarifaires.

Connaître le marché

Si vous partez en quête d’une occasion, il est essentiel de connaître le marché. Parcourir les petites annonces en ligne et faire la moyenne des prix constatés pour un même modèle est une bonne indication, mais attention : les prix affichés sur les sites d’annonces les plus consultés sont souvent surestimés… justement pour prévoir la négociation. Faites aussi la différence entre un prix « garage (qui proposera une voiture révisée et garantie) et un prix « particulier » (la voiture n’est pas garantie et peut demander des frais immédiats, comme les pneus). Quelle que soit la voiture que vous convoitez, vous devez au préalable déterminer le prix maximum que vous êtes prêt/capable de payer. Il est temps d’appeler le vendeur…

Laissez toujours un vendeur parler en premier, lancez-le sur une description de sa voiture et/ou en refaire l’historique. Sans précipitation, commencez par faire une offre dans le bas de la fourchette de prix constatée pour d’autres voitures similaires. Quels facteurs peuvent presser un prix vers le bas ? L’absence de carnet d’entretien et/ou de factures de garagistes, quelques coups non précisés, des pneus en bout de course (même si la voiture est « super belle »), l’absence de la seconde clé (perdue). Gare à la norme EURO ! Pour un même modèle, parfois avec une seule année d’écart, préférez une Euro 5 à une Euro 4. Si le vendeur est pressé, il peut accepter le prix que vous lui proposez directement, mais il va souvent couper la poire en deux en se rapprochant du prix affiché. Attention : certaines annonces mentionnent bien : prix non négociable. Evitez dans ce cas de proposer des prix trop bas, cela aura tendance à crisper une discussion…

Achat neuf : en début de mois

Si vous achetez une voiture neuve chez un concessionnaire, n’attendez pas la fin du mois. Les vendeurs ont un objectif souvent mensuel à atteindre et sont donc plus « agressifs » commercialement, en début de mois, pour lancer les affaires. Remarque très importante : que vous achetiez neuf ou d’occasion, oubliez l’aspect émotionnel ! Vous parlez à un concessionnaire automobile pour négocier le prix d’une voiture, pas pour vous faire un nouvel ami. Masquez votre enthousiasme, même face à un prix très alléchant, restez calme et patient.

Face à un vendeur d’occasion, idem. Ne vous laissez pas bercer par les belles histoires et/ou les phrases du type « elle n’a jamais roulé sous la pluie » ou « n’a jamais été conduite vite ». Restez courtois mais déterminé : demandez à vérifier tous les documents, à faire tourner le moteur, à ouvrir le coffre et le capot. Bref : vous gagnerez mieux à jouer les inspecteurs minutieux que les braves gars. Enfin, ne dites jamais oui trop vite. Même si vous pensez être devant une perle rare, mais au prix trop élevé, sachez (sauf exception) qu’il existe toujours une autre voiture pareille, quelque part. Et tentez même la méthode « pas pressé » : faites mine de quitter les lieux pour devoir réfléchir… S’il DOIT vendre sa voiture, il ne vous laissera pas partir.