Au vu du prix actuel des voitures neuves, l’acheteur doit plus que jamais se tourner vers l’emprunt ou des financements proposés par les constructeurs. Et notamment le crédit-ballon, produit financier intéressant, mais cher…

Les importateurs et distributeurs automobiles en Belgique redoublent d’inventivité et d’efforts pour vous faire passer à l’achat. Cette année et plus que jamais, la formule qui a le vent en poupe est le crédit ballon, dont le principe est simple : pour un contrat de 4 ans, vous payez un apport (acompte) assez accessible, pour ensuite rembourser, par exemple, 47 mensualités fixes et enfin, une quarante-huitième beaucoup plus importante, le fameux « ballon ».

Avec un crédit ballon, l’offre de véhicule est quasiment illimitée. Lorsque vous optez pour un crédit ballon, vous devenez propriétaire du véhicule, et vous supporterez donc tous les frais liés (assurance, entretiens, pneus, etc.). L’intérêt majeur du crédit-ballon est de supporter des mensualités plus faibles, durant plusieurs années.

Plus cher

Intéressant à première vue, sachez que le taux d’intérêt d’un crédit ballon est plus important que celui d’un financement classique. La différence s’élève facilement de 500 à 1000 euros d’intérêts en plus, pour l’achat d’une voiture de ± 30.000 euros. Si pour une raison ou une autre vous décidez de casser le contrat en cours de route, vous paierez des indemnités élevées. Attention aussi à la limite kilométrique : un kilométrage maximum est fixé d’avance. Le dépasser vous coûtera des pénalités.

On ne oeut pas acheter toutes les voitures en « crédit ballon », mais l’offre s’est considérablement élargie ces dernières années.

Encore payer…

A la fin du remboursement, vous n’êtes pas obligé de rembourser la fameuse dernière mensualité (le « ballon »). Mais attention, cela dépend toutefois du prêteur, certains l’ont expressément indiqué dans le contrat. Mais le plus souvent, on parle de la fameuse « option d’achat ». Si vous désirez garder la voiture, vous pouvez la payer en une fois. Or si ce montant est trop élevé (10-15.000 euros) et vous serez contraint de repartir sur un financement de cette valeur résiduelle. Ce qui signifie que le crédit ballon est une sorte d’emprunt à long terme déguisé. Et donc, avec de lourds intérêts au bout du compte.

Si vous n’avez pas la possibilité de reprendre le véhicule, vous pouvez simplement le restituer au vendeur et être ainsi libre de tout compte… mais à pied. N’oubliez pas que vous pouvez revendre vous-même le véhicule afin de rembourser le ballon et, au passage, mettre une éventuelle plus-value en poche. Enfin, il est aussi possible de prolonger le contrat d’un an ou deux. Bien calculer et réfléchir !