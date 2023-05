Abarth mise sur l’électricité

La gamme du constructeur au scorpion s’agrandit avec la nouvelle Abarth 500e 100% électrique.

Après avoir donné le coup d’envoi de l’électrification de sa gamme avec la 500e Scorpionissima, une série spéciale de lancement aujourd’hui épuisée, la marque italienne Abarth, membre du groupe Stellantis, vient de rendre publique la physionomie de la gamme 500e, avec « e » pour électrique, bien sûr.

L’offre débute avec la 500e « normale », équipée de jantes de 17″, de sièges sport habillés de tissu, d’une instrumentation digitale et d’un infodivertissement à écran de 10,25″. La 500e Turismo, plus généreusement équipée, a droit quant à elle à des jantes plus grandes (18″), une sellerie alcantara, des sièges chauffants, et une installation audio JBL. Sa dotation comprend aussi le « générateur de son » Abarth: il s’agit d’un haut-parleur externe qui dispense une fausse sonorité mécanique, en l’espèce celle du moteur de l’Abarth 500 essence dotée de l’échappement Record Monza. Ainsi, les amateurs de vroum-vroum auront de quoi faire… A noter que les deux versions existent en version fermée ou découvrable.

La motorisation électrique de ces deux 500e est identique et délivre une puissance de 154 ch. Même chose pour le pack de batteries, d’une capacité de 42 kWh dans les deux cas: de quoi assurer une autonomie de 265 km, si l’on en croit le constructeur transalpin. La puissance de recharge maxi atteint 85 kW sur une borne rapide à courant continu.