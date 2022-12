A Stuttgart, les Mercedes vont se garer toutes seules

Vous redoutez ces moments, dans les parkings publics et privés, où il faut slalomer entre poteaux et autos dans des endroits étriqués afin de vous garer ? Ce sera bientôt de l’histoire ancienne, la preuve avec le premier service de voiturier sans conducteurs mis au point par Mercedes-Benz et Bosch.

Mercedes-Benz et Bosch ont franchi une étape importante en matière de conduite automatisée : L’autorité fédérale allemande du transport motorisé (KBA) a approuvé leur système de stationnement automatique pour une utilisation commerciale dans le parking P6 de l’aéroport de Stuttgart. Une première au monde (SAE de niveau 4) !

Gain pratique

Concrètement, il suffit de se rendre jusqu’à la zone d’accueil, sortir de la voiture puis l’envoyer se garer sur une place de stationnement pré-réservée via une application pour smartphone. Ce service de voiturier automatique n’a pas besoin de conducteur. Dès que vous êtes parti, le véhicule roule jusqu’à son espace assigné et se gare. Plus tard, le véhicule reviendra au point de dépose exactement de la même façon. Pour les clients, cela signifie un énorme gain de commodité : certitude de planification, perte de temps quasiment nulle, courtes distances à pied, et processus de stationnement sans contact ni argent liquide. Les aspects sécurité et protection de la vie privée sont, évidemment, assurés par le service.

Ce processus repose sur l’interaction entre l’infrastructure intelligente fournie par Bosch et installée dans le parking et la technologie intégrée dans les Mercedes-Benz. Des capteurs surveillent l’itinéraire de circulation et ses abords et fournissent les informations nécessaires au guidage du véhicule. Les voitures peuvent même monter et descendre elles-mêmes sur les rampes pour passer d’un étage à l’autre. Si les capteurs d’infrastructure détectent un obstacle, le véhicule freine et s’immobilise complètement en toute sécurité. Ce n’est qu’une fois que l’itinéraire est dégagé qu’il poursuit sa route.

Dans un premier temps, seules les Mercedes EQS (ci-dessus) et Classe S sont concernées par le service de « valet automatique ».

Classe S et EQS d’abord

Ce service concerne, dans un premier temps, les clients propriétaires ou utilisateurs de Classe S et EQS construites depuis juillet 2022 et disposant de l’option « Intelligent Park Pilot ». Ils pourront réserver une place de parking à l’avance. Sur place, ils recevront une notification via l’application confirmant que l’infrastructure intelligente a pris le contrôle du véhicule. Quand le conducteur souhaite récupérer sa voiture au parking, il lui suffit de l’appeler via la commande du smartphone. Son véhicule se dirigera alors vers une zone de dépose prédéterminée. En cas de résultats concluants, il va sans dire que ce service pourrait se développer dans tous les parkings adaptés. Bosch prévoit d’équiper plusieurs centaines d’entre eux dans le monde au cours des prochaines années. Le prix du service n’a pas été précisé dans le communiqué officiel.