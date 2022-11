75 millions d’Opel

La 75 millionième Opel est tout récemment tombée de chaîne: c’est un Grandland GSe hybride, produit dans l’usine d’Eisenach en Thuringe.

2022 est une année importante pour Opel: la marque de Rüsselsheim célèbre son 160ème anniversaire ainsi que les 30 ans de l’usine d’Eisenach. Et l’un des best-sellers du constructeur fête ses 40 ans: l’Opel Corsa, qui s’est vendue à des millions d’exemplaires. Aujourd’hui, Opel peut ajouter une autre plume à son chapeau: la marque au Blitz a franchi le cap des 75 millions d’unités produites. Le modèle qui franchit la barre des 75 millions de véhicules Opel produits est un Grandland GSe électrifié et sans émission locale en finition « Jubilee », produit à Eisenach en Thuringe. Eisenach est une ville de tradition automobile puisque dès avant la deuxième guerre mondiale BMW y construisait des voitures et des motos. Après le conflit, ce site a été nationalisé par les autorités communistes qui ont créé une éphémère « Eisenacher Motoren Werke » ou EMW. Plus tard, à l’époque de la RDA, c’est à Eisenach que voyaient le jour les Wartburg, voitures injustement sous-estimées chez nous mais non dénuées de qualités. Leur technique était cependant d’inspiration DKW (traction avant, moteur 2T, …), et non BMW.

Mais revenons au Grandland d’aujourd’hui… Opel a récemment annoncé qu’il allait faire revivre le label GSe, qui va devenir la sous-marque regroupant les modèles dynamiques et électrifiés, GSe signifiant désormais Grand Sport électrique. Le nouvel Opel Grandland GSe suit de près l’Astra GSe et l’Astra Sports Tourer GSe. Il s’agit d’un véhicule hybride rechargeable hautes performances à transmission intégrale électrique – un « véritable pionnier dans la catégorie des SUV compacts », selon la marque allemande.