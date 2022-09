« 75 Anni di Ferrari » à Autoworld

Ferrari est sans doute la marque de voitures de sport la plus célèbre et la plus mythique au monde. Et pourtant, le constructeur au cheval cabré est relativement jeune puisque la première Ferrari ne date « que » de 1947…

Pour fêter ce trois-quarts de siècle d’existence, le musée Autoworld, Esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles, met à l’honneur durant plus de 2 mois (du 23 septembre au 4 décembre) une quinzaine de Ferrari d’exception. Chacune d’elles possède un pédigrée particulier. Elles présentent soit une particularité historique, soit ont été produites en un très petit nombre d’exemplaires, ou encore, ont été conduites par un pilote de renom, appartenu à une personnalité…

On pourra ainsi admirer, entre autres, la Dino 206 (ex-Clapton), l’unique Daytona Michelotti, la 195 Inter Ghia, la 500 Superfast (ayant appartenu à Peter Sellers), la 250 GT Spider LWB, la 308GTS et bien d’autres encore… De plus, un « Cars&Coffee » spécial Ferrari se tiendra le dimanche 25 septembre sur l’Esplanade du Cinquantenaire devant le musée. Petit clin d’œil des calendriers: l’exposition suit celle consacrée à Alfa Romeo alors que le but d’Enzo Ferrari, en construisant en 1947, sa première voiture de compétition – la Ferrari 125 S -, était de surclasser Alfa Romeo d’où il venait d’être licencié de son poste de directeur de courses.

En Belgique, Les 75 ans de Ferrari vont de pair avec un deuxième anniversaire. En effet, cela fait 70 ans que le pilote Jacques Swaters devenait l’importateur officiel Ferrari pour le Benelux. Notre pays devenait ainsi le premier pays importateur Ferrari en Europe et le 2ème au monde après les Etats-Unis. C’est en 1952 que Jacques Swaters a créé l’Ecurie Francorchamps et importé sa première Ferrari, la 500 F2.