5 étoiles EuroNCAP pour le Mazda MX-30e R-EV

Le Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV hybride rechargeable a reçu la note maximale de 5 étoiles au crashtest Euro NCAP. Les résultats du MX-30 e-Skyactiv EV à batterie testée en 2020 s’appliquent désormais officiellement à son nouveau dérivé PHEV.

Les deux variantes du MX-30 obtiennent des résultats impressionnants dans les quatre catégories de tests Euro NCAP: protection des adultes – 91 %, protection des enfants – 87 %, protection des usagers vulnérables de la route (sécurité des piétons) – 68 % et aide à la sécurité – 73 %.

En outre, elles ont obtenu le maximum de points dans les tests de collision latérale, ainsi qu’un carton plein pour le « résultat du crash test basé sur les enfants âgés de 6 et 10 ans », tant pour l’impact frontal que latéral.

Le MX-30 a été le premier véhicule Mazda à obtenir une note globale de 5 étoiles dans le cadre des normes Euro NCAP 2020 plus strictes en matière de résistance aux chocs, qui mettent davantage l’accent sur la protection des occupants, la protection post-collision et les technologies avancées d’aide à la conduite.