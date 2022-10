5 étoiles Euro NCAP pour le Mazda CX-60

Le nouveau Mazda CX-60 obtient des scores de 91 % et de 88%, respectivement, pour les domaines de la protection des enfants et de la protection des adultes des tests Euro NCAP.

Le Mazda CX-60 a reçu la note maximale de 5 étoiles de la part d’Euro NCAP lors de sa dernière série de tests, avec des résultats de 91 % et 88 %, respectivement, pour la protection des enfants et la protection des adultes. Le score de 89 % dans le domaine de la protection des usagers vulnérables de la route est le meilleur résultat enregistré à ce jour parmi tous les véhicules testés depuis les dernières évaluations Euro NCAP 2021.

Le SUV CX-60 a totalisé un maximum de points pour les performances de protection lors d’un impact, sur la base d’enfants âgés de 6 et 10 ans, tant pour les chocs frontaux que latéraux. Dans le domaine de la protection des enfants, l’installation correcte des sièges pour enfants (contrôle d’installation du siège enfant) a également obtenu la note maximale, ce qui a conduit à un score combiné de 91 %

Avec une note maximale dans les tests d’impact latéral et un bon niveau de protection reconnu dans le test de la barrière rigide sur toute la largeur, le score de protection des adultes (88 %) est également significatif. Dans les tests de collision latérale « barrière mobile » et « test poteau », plus sévères, la protection de toutes les parties critiques du corps a été bonne. Résultat: un score maximum dans cette partie de l’évaluation. Le nouveau Mazda CX-60 a encore obtenu un score impressionnant de 89 % dans le domaine de la protection des usagers vulnérables de la route. Selon le constructeur japonais, les performances du freinage d’urgence automatique (AEB) ont fait de ce résultat le meilleur à ce jour pour tous les véhicules testés depuis les dernières évaluations Euro NCAP 2021.