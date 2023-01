35% des particuliers belges souhaitent changer de voiture en 2023

En plein 100e Salon de l’Auto, la fédération de la mobilité TRAXIO livre les résultats de son enquête sur les intentions d’achat des Belges en 2023. Est-ce que l’allongement des délais de livraison et la crise financière et énergétique vont-ils les freiner ?

Tout d’abord les résultats de l’enquête montrent que janvier demeure le mois associé au Salon de l’Auto et que les intentions d’achat sont élevées. Près de 35 % des sondés affirment avoir l’intention de changer de voiture en 2023, soit neuve (20 %) soit d’occasion (15 %). Ils sont significativement plus nombreux que l’an dernier et envoient par conséquent un signal favorable au secteur automobile.

Les intentions d’achat varient d’une région à l’autre. Pas moins de 40 % des sondés francophones envisagent de changer de voiture. Les Flamands se révèlent nettement moins enthousiastes. Seulement 29 % ont des projets concrets. Le pourcentage d’indécis se situe sur la moyenne nationale, à savoir 28 % en Wallonie et 26 % en Flandre.

Plus jeunes

L’âge aussi semble influencer les intentions d’achat. La catégorie des 25-34 ans fait le plus de projets : 47 % envisagent d’acheter, avec une préférence (25 %) pour une voiture neuve par rapport à une occasion (22 %). La plus jeune catégorie des 18-24 ans est moins encline à acheter une voiture (seulement 16 %) – vraisemblablement pour des motifs budgétaires – et voit une solution dans le véhicule d’occasion (25 %). Les 50-64 ans optent surtout pour une voiture neuve (30 %) et manifestent beaucoup moins d’intérêt pour une occasion (6 %). Il est frappant d’observer que la catégorie des 65 ans et plus se détourne totalement de l’achat d’une nouvelle voiture. Ils sont à peine 9 % à envisager un achat. « Réfractaires à la voiture électrique ou effrayés par le prix des voitures neuves, par rapport à leur montant de pension, ils préfèrent concentrer leurs dépenses sur le logement.

Enfin, l’allongement des délais de livraison n’effraient pas tellement les candidats acheteurs, la plupart estimant que, de toute façon, ils n’ont pas le choix… Globalement, les acheteurs d’une nouvelle voiture vont reconsidérer leurs critères d’achat, préférant se tourner vers des voitures plus petites, moins chères et moins gourmande en carburant, avec une préférence pour les marque offrant une longue garantie.